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DokumaPark’a TÜBİTAK işbirliği ile astronomi merkezi kurulacak

Başkan Hakan Tütüncü, 1910’da Kandilli Rasathanesini kuran ve Antalyalı olan merhum Gökbilimci Mehmet Fatin Gökmen’in hatırasına, DokumaPark’ın içerisindeki Antalya Bilim Merkezi’ne, TÜBİTAK işbirliği ile astronomi merkezi kuracaklarını söyledi.

ANTALYA 08.03.2021, 13:06
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DokumaPark’a TÜBİTAK işbirliği ile astronomi merkezi kurulacak

Başkan Hakan Tütüncü, 1910’da Kandilli Rasathanesini kuran ve Antalyalı olan merhum Gökbilimci Mehmet Fatin Gökmen’in hatırasına, DokumaPark’ın içerisindeki Antalya Bilim Merkezi’ne, TÜBİTAK işbirliği ile astronomi merkezi kuracaklarını söyledi.

Kepez Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, açıkladığı Türkiye’nin 10 yıllık ‘milli uzay planı’yla bütünleşecek önemli bir projeyi gerçekleştiriyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, ‘en büyük eserimiz’ dediği Antalya Bilim Merkezi’ne, astronomi merkezi kuruluyor.

TÜBİTAK işbirliği ile oluşturulacak olan bu merkezle Antalya’nın ve Türkiye’nin önemli bir değeri daha bilinir hale getirilecek. Astronomi merkezi, Kandilli Rasathânesi kurucusu ve ilk müdürü olan Antalyalı gökbilimci merhum Mehmet Fatin Gökmen’in hatırasına kurulacak.

Kepez Belediyesi, TÜBİTAK işbirliği ile eski Dokuma Fabrikası’nda 12 bin 500 metrekare alana kurduğu Antalya Bilim Merkezi, uzay ve havacılık alanında eğitim vermeye hazırlanıyor. Başkan Hakan Tütüncü, geçtiğimiz günlerde Antalya Bakırlıtepe’de bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi’ni ziyaretinde, Antalya Bilim Merkezi’nde astronomi merkezi kuracaklarının müjdesini vermişti. Astronomi merkezinin kurulması için de resmi çalışmalar başlatıldı.

Meclis astronomi merkezi kurulmasını onayladı

Antalya Bilim Merkezi’nde, astronomi merkezinin oluşturulması amacıyla Kepez Belediyesi ile TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi arasında protokol imzalanacak. Öğrencilerin bilimsel çalışmalarına katkı sağlanabilmesi ve astronomi teması içeriğinin zenginleştirilmesinin amaçlandığı protokol kapsamında Antalya Bilim Merkezi’nde, astronomi atölyeleri ile astro market oluşturulacak. İki kurum arasında protokol imzalanmasının için Kepez Belediye Meclisi’nden yetki talep edildi. Kepez Belediyesi Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısında protokol imzalanması için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.

Antalyalı gökbilimcinin hatırasına gözlem evi

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Hakan Tütüncü, 1910’da İstanbul’da Kandilli Rasathanesi’ni kuran gökbilimci merhum Mehmet Fatin Gökmen’in aslen Antalyalı olduğunu hatırlattı. Tütüncü, Türkiye’nin en nitelikli gözlem evinin Antalya’da Bakırlı Tepe’de bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: Bakırlıtepe’deki Ulusal Gözlem Evi, TÜBİTAK’ın önemli yatırımlarından biridir. TÜBİTAK işbirliği ile Fatin Gökmen Hoca’nın hatırasına en büyük eserimiz olan DokumaPark içerisindeki Antalya Bilim Merkezi’ne bir de astronomi merkezi kuruyoruz. Bu çalışmamızın, TÜBİTAK işbirliği ile Türkiye’nin en iyi gözlem evi ile yapılacak olması bakımından önemlidir. Kepez Belediyesi Meclisi’nin, Mart ayı olağan toplantısında bu konuyla ilgili kararı aldık. Mart ayı meclisimizde almış olduğumuz bu karar; aslında gençlerin, çocukların, tabi ki bilime hevesli yetişkinlerin uzay bilimleriyle aralarındaki ilişkiyi güçlendirmek bakımından önemlidir.”

Bu merkez uzay ve havacılığı sevdirecek

Dünyada bilim merkezlerinin en önemli vizyonunun çocukların, gençlerin ve bilime ilgi duyan herkesin bilime olan sevgisini güçlendirmek olduğunun altını çizen Tütüncü, “Bilim merkezimizdeki oluşturacağımız astronomi merkezi, havacılık ve uzay sahasında önemli bir adım olacak. Çünkü bu merkez, havacılığa ve uzağa ilgi duyan gençlerimize yeni düşünceler, yenidünyalar sunacak. Onlar da kendilerine açılan bu kapıdan geçerek daha önemli bilimsel çalışmaları yapmak için kendilerinde enerji, heyecan bulacaklar.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzay vizyonuyla örtüşecek bir proje

Başkan Hakan Tütüncü, Türkiye’nin 10 yıllık uzay çalışmaları eylem planının açıkladığı bir dönemde, astronomi merkezi kurmalarının da önemli olduğunu kaydederek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türk gençlerine havacılık ve uzay noktasında ortaya koymuş oyduğu vizyon son derece dikkat çekicidir. Biz de Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla örtüşecek, ortaya koymuş olduğu hedeflerle bütünleşecek bir çalışmayı yapmanın heyecanı içerisindeyiz.” açıklamasını yaptı.

“Antalya Bilim Merkezi, en büyük eserimiz”

Antalya Bilim Merkezi’ni, ‘en büyük eserimiz’ olarak nitelendiren Başkan Tütüncü, açıklamasında şunları ifade etti: “Antalya’nın ve Akdeniz bölgesinin ilk ve tek bilim merkezini kuruyoruz. En büyük eserimiz olan bilim merkezinde havacılık ve uzay alanında da son derece nitelikli çalışmalar yapacağız. Bu çalışmaların ne kadar kıymetli olduğu yıllar içerisinde çok daha iyi anlaşılacak. Bilime, okumaya, öğrenmeye, bilimsel çalışmalara zemin hazırlamaya çok kıymet veriyoruz. Bu aslında en önemli meselelerimizden birisidir. Bu anlamda astronomiye araladığımız bu kapının çok özel bir çalışma olduğunu kabul ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bilim merkezimize bir teleskopla birlikte güzel bir gözlem evi kuracağız. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere bilime meraklı, astronomiye, uzaya ve havacılığa ilgi duyan bütün hemşehrilerimizin, değişik illerden bilim merkezimizi ziyaret edenlerin gözlem evi merkezimizden yararlanacaklar.

Gözlem evi, Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” hedefini güçlendirecek

TÜBİTAK ile yaptığımız işbirliği neticesinde Bakırlıtepe’deki gözlem evinde bulunan ileri teknoloji teleskopların kaydettiği görüntüleri de bilim merkezimizde kuracağımız gözlemevinde çeşitli eğitim programları kapsamında bilime meraklı kişilerle paylaşacağız.

Böylelikle önemli bir işbirliğine imza attığımızın da altını çizmek isterim. Atatürk’ün ifade ettiği gibi İstikbal göklerdedir. Bu vecizenin arkasındaki derin vizyonla örtüşecek bir çalışmayı da hemşehrilerimize kazandıracağız.

Açılış 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda

Bu örnek çalışmaya imkan sağlayan TÜBİTAK’e teşekkürlerimiz bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kepez Belediye Meclisi, bilim merkezinde gözlemevi kurulması kararını alarak, bilim noktasında şehrimize önemli bir hizmetin kapılarını aralamış oldu. Bütün meclis üyesi arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum.”

Deneme eğitimleri başlayan Antalya Bilim Merkezi’nin resmi açılışı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yapılacak.
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