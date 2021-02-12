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DokumaPark’a kedi apartmanı

Kepez Belediyesi, kültür, sanat ve eğitim adasına dönüştürdüğü DokumaParkı’ı, hayvan dostlarımıza merhamet ve sevgiyle bakıldığı bir yer haline de getirdi. Dokuma’ya, kuş evlerinden sonra 64 odalı kedi apartmanı da yapıldı.

ANTALYA 12.02.2021, 13:08
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DokumaPark’a kedi apartmanı

Kepez Belediyesi, kültür, sanat ve eğitim adasına dönüştürdüğü DokumaParkı’ı, hayvan dostlarımıza merhamet ve sevgiyle bakıldığı bir yer haline de getirdi. Dokuma’ya, kuş evlerinden sonra 64 odalı kedi apartmanı da yapıldı.

Müzeleri, bilim merkezi, kütüphanesi, sanat galerisi, sahaf çarşısı ve yeşil alanlarında her gün yüzlerce kişiyi ağırlayan DokumaPark, hayvan dostlarımız için de emniyetli bir yaşam alanı oldu. Hayvan hastanesini yatırım programına alan, kedi ve köpekler için mama üreten, evler yapan Kepez Belediyesi, DokumaParkı’ı yurt edinen hayvan dostlarımızı da, merhamet ve sevgiyle koruyup kolluyor.

Tütüncü’den kedilere 64 odalı apartman

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kuşların doğal yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara korunaklı barınma alanları oluşturmak amacıyla parka 30 adet kuş evi yerleştirdi. Kuş evleri, emniyeti olması için 9 metre yüksekliğindeki direklere asıldı. Dokuma Fabrikası yerleşkesini mesken tutan kediler de unutulmadı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün DokumaPark’a her gittiğinde ilgi ve sevgisini eksik etmediği sevimli dostlarımız için de park alanında onlarca kedi evi yapıldı. Başkan Tütüncü, Dokuma’nın artan kedi nüfusuna evler çare olmayınca bu sefer pati dostlarımız için park alanına apartman yapılmasının talimatını verdi.

Dokuma’da pati şehri

Park ve Bahçeler Müdürlüğü de, DokumaPark’ın müdavimleri kedilere daha konforlu bir barınma alanı sunabilmek amacıyla atölyelerinde ahşaptan 3 katlı, 64 odalı, duvarlarında rengârenk pati ve kedi resimlerinin olduğu bir apartman yaptı. Kedi apartmanı da, Dokuma Modern Sanatlar Galerisi’nin batı tarafına yerleştirilerek, pati dostlarımızın hizmetine sunuldu. Apartmanın yanına kedi evleri de konularak, adeta DokumaPark’ta bir pati şehri kuruldu. Gün boyu DokumaPark’ı dolaşarak, ziyaretçilere sevgi ve neşe dağıtan sevimli dostlarımız, dinlenme saatlerinde ise maması, suyu ve temizliği eksik edilmeyen pati şehrinde miskinliğin dadını çıkarıyor. DokumaPark’taki kedi dostlarımızın sevilme ihtiyaçları da karşılanıyor. DokumaPark’a gelenler, mutlaka pati şehrini ziyaret ederek, kedi dostlarını seviyor. Kepez Belediyesi tarafından sadece pati sokağına değil DokumaPark’ın dört bir yanına mama ve su kapları da konuldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir merhamet ve iyilik projesi olan kedi evlerini, kuş evlerini ve kedi apartmanı sayısını artıracaklarını ifade ettiler.

Açılış 17 Şubat’ta

Dokuma’ya, kuş evlerinden sonra 64 odalı kedi apartmanı inşa eden Kepez Belediyesi, açılışı da 17 Şubat Dünya Kediler Günü’nde saat 11.00’da hayvan severlerle beraber gerçekleştirecek. Bu özel günde hayvan severlere çok sevdikleri canları beslemeleri için mama ve mama kapları da hediye edilecek.

Kepez’de hayvanlara merhamet ve sevgi var

Kepez Belediyesi, yaşam alanlarını, suyu ve havayı birlikte paylaştığımız hayvan dostlarımıza yönelik sevgisini ve iyiliğini onlara yönelik yaptığı projelerle gösteriyor. Kepez Belediyesi, Veterinerlik Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni de, hayvan hastanesine dönüştürüyor. Yatırım programına alınan Kepez Hayvan Hastanesi’nde, sokak hayvanları ile evcil türlerin yanı sıra büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tedavisi, kalıcı barınması ve rehabilitasyonu yapılacak. Hayvan hastanesinde ameliyathane, kan tahlil laboratuarı, yoğun bakım ve acil ünitesi, röntgen-ultrasonografi ile muayene, ameliyat öncesi ve sonrası bakım ile karantina birimleri olacak. Hastane, hayvan ambulansı hizmeti de verecek.
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