Dokumapark Orman Kütüphanesi okurlarıyla buluştu

Kepez Belediyesi’nin kültür ve sanat adası Dokumapark’ta bin 500 metrekare alana kurduğu içinde rengârenk ağaç evler ve hobbit evinin bulunduğu açık hava temalı Orman Kütüphanesi törenle hizmete açıldı.

Dokumapark’ta doğayla iç içe bir ortam da kitap okumak isteyenler için kurulan Orman Kütüphanesi, okurlarıyla buluştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkekeş, AESOB Başkanı Adlıhan Dere’nin katılımlarıyla Dokumapark Orman Kütüphanesi, törenle hizmete açıldı. Orman Kütüphanesi’nin açılışında konuşan Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, arka bahçe denilen Kepez’in artık ön bahçe olduğunu söyledi. Kepez’in Antalya’ya hükmetmeye başladığını ve bunun içinde ön bahçe olduğunu vurgulayan Büyükkeleş, “Üç dönemdir başkanımızın Kepez’e yaptıklarını söylemeye gerek yok. Arabaya binerek Varsak’tan Kepez’i dolaşırsanız Kepez’in nereden nereye geldiğini görürsünüz. Kepez hizmet alıyor” dedi.

Kültür ve sanat adası Dokumapark

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de içinde bulunulan Dokuma Fabrikası alanının Cumhuriyet Antalya’sının ilk sanayi tesisi ve Adnan Menderes’in armağanı olduğunu hatırlattı. 2000’li yılların başında yok olma, ranta kurban gitme tehlikesiyle baş başa kalan fabrika alanının, şimdi kültür sanat adası haline geldiğini belirten Başkan Tütüncü, “13 ayrı müzenin, 3 kütüphanenin olduğu bir parkın içerisindeyiz. Bunlardan birisi Türkiye’nin en büyük, Akdeniz Bölgesinin en zengin kütüphanesi Cemil Meriç Kütüphanesi. Envanterinde 130 binden fazla kitap bulunan ve 500 binden fazla kişiye hizmet veren bir kütüphane. Bunun yanında Türkiye’nin en büyük bilim merkezini yine bu fabrikanın içine yaptık. Modern Sanatlar Galerimiz, 2 anı evimiz, 100 bin metre kareden fazla serbest piknik alanımız ile şehrin tam ortasında 500 bin metrekare, değerine paha biçilemeyecek bir araziyi Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsıma 2009 yılında vermiş olduğu direktiflerle kazandırmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz” diye konuştu.

2023’e 16 kütüphane

Kepez’e 29 Ekim 2023 yılına kadar 16 kütüphane kazandırma sözü verdiklerini dile getiren Başkan Tütüncü, “Bugün 12. Kütüphanemizi açıyoruz. Bu kütüphanelerimizin birçoğu da temalı kütüphaneler. Bugün biz bir Orman Kütüphanesi açıyoruz. Aynı anda 300 kişinin çalışabileceği, içinde kablosuz internet erişiminden birçok hizmete kadar şehrin tam ortasında, ama sanki şehirden çok uzaktaymış gibi doğanın kucağında bir ortamı kitapseverlere sunduk. Buranın içerisinde Akseki- İbradı hatırası düğmeli ev var. Dokumapark’ın içinde Antalya’nın birçok hatırasını yaşatmak istedik. Birçok hatırayı Kent Müzemizde yaşatıyoruz” dedi.

“Bizden daha çok yaşayacak eserler”

2009’da göreve geldiklerinde şehircilik anlamında birçok problemin olduğunu belirten Başkan Tütüncü, Kepez’in on bin sokağına girdiğinizde, binlerce sorunun olduğu bir şehirle karşı karşıyaydık. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle hep beraber çalışarak, Kepez’de çok önemli bir şehircilik pratiğini ortaya koyduk. Kepez Belediyesi Türkiye’de yaptığı uygulamalarla yakından takip edilen bir belediye haline haldi“ diye konuştu. Eski krallıklar döneminden örnekler vererek konuşmasına devam eden Tütüncü, bugün dünyanın kraliçesinin kültür, sanat, turizm olduğunu, kralın da bilgi, teknoloji, inovasyon ve arge olduğunu söyledi. Gençleri belediyecilik hizmetleriyle kültür, sanat, teknoloji, arge ve inovasyonla bambaşka bir yere taşımaya çalıştıklarını söyledi. Türkiye’nin en büyük bilim merkezini Kepez’e kazandırdıklarını hatırlatan Tütüncü, bilim merkezinde iki tane elektrikli otomobil yapıldığını da sözlerine ekledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasını “Biz bizden daha çok yaşayacak eserler yapmak için gayret ediyoruz” diyerek tamamladı.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün Kepezi kütüphaneler kenti haline getirdiğini söyledi. Antalya’nın dünyanın yıldızı, Türkiye’nin yıldızının da Kepez olduğunu belirten Milletvekili Uslu, “ Kepez Belediye başkanımız, alt yapı belediyeciliğinin yanında, Kepezi sanat belediyeciliğine, kültür belediyeciliğine, yaşlı dostu, genç dostu şehir, çocuk dostu şehir, teknoloji dostu şehir haline getirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yaptığı projeler sadece Kepez’e değil, Antalya’ya, Türkiye’ye değer kazandırıyor” diye konuştu.

“Bir tarafta orman, bir tarafta kütüphane”

Dokumapark Orman Kütüphanesinin açılış törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri de, Antalya’da çok güzel işler yapıldığını ve Antalya’nın yıldızı Kepez’de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. “Kepez Belediye Başkanımızı kutluyorum” diyerek sözlerine devam eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, “16 kütüphane hedefi, gerçekten çok iddialı bir hedef. 12 kütüphane hayata geçmiş. Başkanım, çok tebrik ediyorum. Bilim Merkezi, ellerinize sağlık. Bütün bunları daha da anlamlı kılan Cumhuriyet Türkiye’sinin en önemli yatırımlarından birisinin hatıralarının korunuyor olması. Bugünkü Orman kütüphaneyle ilgili bende oluşan hissiyat şuydu; bir tarafta orman, bir tarafta kütüphane. Kültürde de, sanatta da, teknolojide de ileri gideceğiz. Bunların hepsini beraberce yapacağız. İşte belki de bunun çok somutlaşmış bir ifadesini şu an bugün burada görüyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından kurdela kesimiyle Dokumapark Orman Kütüphanesi okurların hizmetine açıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ev sahipliğinde misafirler Orman Kütüphanesi’ni gezdi. Başkan Tütüncü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri’ye Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışmasında dereceye giren eserlerden oluşan ‘Çocuk ve Şehir’ adlı kitabı hediye etti.

Orman Kütüphane’de neler var?

Kültür ve sanat adası Dokumapark’ta 1500 metre kare alana kurulan açık hava temalı Orman Kütüphanesi’nin içinde rengarenk ahşap evler ve hobbit evi bulunuyor. Açık hava okuma alanları, doğal ağaçlardan mamul edilen açık hava kitaplıkları, şık aydınlatmasıyla masalsı bir ortam kitap ve doğaseverleri bekliyor.