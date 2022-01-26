Dokuma Modern Sanatlar Galerisi’nde karma sergi

Kepez Belediyesi’nin Dokumapark’a kazandırdığı Modern Sanatlar Galerisi’nde Osman Tamer Bora’nın, ‘İlkinden Günümüze Kız Kuleleri Maket ve Türk Postaları İlk Gün Damgalı Zarfları’ karma sergisi açıldı.

Osman Tamer Bora’nın, ‘İlkinden günümüze Kız Kuleleri Maket ve Türk Postaları ilk gün damgalı zarfları’ sergisi sanat severlere kapılarını araladı. Dokuma Modern Sanatlar Galerisi’ndeki karma serginin açılışına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sanatçı Osman Tamer Bora ve sanatseverler katıldı.

“Bizim için çok kıymetli”

Sanat eserlerinin önemine değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Osman Tamer büyüğümüz, güzel bir koleksiyonu bizim vasıtamızla şehrimizle paylaşma kararı verdi. Bu anlamda da güzel bir sergiyi birlikte beraber açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün bereketli bir gündü, her tarafın bembeyaz olduğu güzel bir gündü. Bu beyazlık ülkemize, şehrimize bereket getirsin. Ve sanat dünyamıza da tertemiz bir sahne olsun. Bu duygu ve düşüncelerle Osman Tamer büyüğüme sağlıklı ömürler diliyorum. O yaşadıkça çok daha güzel şeyler üretecek, ürünlerini hep beraber izleyeceğiz. O sanat eserleri bizim için çok kıymetli” diye konuştu.

Osman Tamer Bora’nın, ‘İlkinden günümüze Kız Kuleleri Maket ve Türk Postaları ilk gün damgalı zarfları’ karma sergisi 6 Şubat’a kadar Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi’nde sergilenmeye devam edecek.