banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Sosyal mesafeyi korumak için 2 buçuk metre uzunluğunda bisiklet yaptı
Sosyal mesafeyi korumak için 2 buçuk metre uzunluğunda bisiklet yaptı
İşte altın fiyatlarında yeni rekor
İşte altın fiyatlarında yeni rekor
Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Şampiyon Başakşehir kupasını aldı
Şampiyon Başakşehir kupasını aldı

Dokuma Botanik Park’ta çalışmalar devam ediyor

PEYZAJ ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN DOKUMA BOTANİK PARK’TA İNCELEMELERDE BULUNAN KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ, “ANTALYALILARI DOĞANIN ENDEMİK GÜZELLİKLERİYLE BULUŞTURACAĞIZ” DEDİ.

ANTALYA 27.07.2020, 10:50 27.07.2020, 11:04
1
Dokuma Botanik Park’ta çalışmalar devam ediyor

Peyzaj çalışmaları devam eden Dokuma Botanik Park’ta incelemelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Antalyalıları doğanın endemik güzellikleriyle buluşturacağız” dedi.

Dokuma Park düzenlemesiyle Antalyalıların hizmetine sunulan tarihi Dokuma Fabrikası yerleşkesine, botanik park kuruluyor. Başkan Tütüncü, peyzaj çalışması devam eden ve içinde 74 ayrı türde 400 ağaç, 5 bin bitki ile 7 adet tematik bahçenin bulunacağı ‘Dokuma Botanik Park’ta incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır’dan bilgi alan Tütüncü, geçtiğimiz yıl yapımına başlanan parkın peyzaj çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.

“Çevreci çalışmaları önemsiyoruz”

Kepez Belediyesi olarak, çevreci belediyecilik uygulamalarına çok önem verdiklerini dile getiren Tütüncü, “Yeşili seviyoruz, çevreci çalışmaları da çok önemsiyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz yer Antalya’nın yeni Botanik Bahçesi. Burası 23 bin metrekare bir alanda kendine özgü, özel bir yeşil doku. Botanik Bahçeleri o bölgede yetişen bitki türlerini gösteren bilimsel niteliği olan, ama bununla birlikte yeşil bir çevrecilik anlayışını da gönüllere, kalplere, zihinlere bambaşka bir şekilde işleyecek, işleyen özel nitelikli tesislerdir. Burası da nitelikli bir tesis oluyor. Botanik Park, yeşil belediyecilik uygulamalarına çok önem veren Kepez Belediyesi’nin tarihe, zamana vurulmuş bir mührüdür” dedi.

Dünyanın bitkisi Botanik Park’ta

Çocukların bitkileri ve ağaçları tanıma imkanı bulacağı Dokuma Botanik Park’ta, dünyanın dört bir yanının ve ülkemizin 74 ayrı türdeki 400 ağacı ile 5 bin adet otsu ve çalı bitkisi sergilenecek. Şuana kadar 258 ağacın ve 1230 bitkinin botanik bahçe alanına dikimi tamamlandı. Farklı iklimlere ait bitki ve ağaçların bir doğa müzesi mantığında sergileneceği botanik parkta, Japon bahçesi (2 bin metrekare), begonvil bahçesi 1500 metrekare), tropik bitkiler bahçesi (2500 metrekare), tıbbi, aromatik, endemik türler bahçesi (2000 metrekare) ve bataklık türler bahçesi (1200m) de bulunacak. Antalya yöresinin endemik bitkilerinin de olacağı botanik bahçede, anıtsal niteliği olan ağaçlara da yer verilecek. Su havuzunun da yer aldığı bahçede, gezinti yolları da bulunuyor. Dokuma Botanik Parkı’nın hemen yanı başında 186 ağacın bulunduğu 5 dönümlük portakal bahçesi de yer alıyor. Başkan Hakan Tütüncü, geçtiğimiz aylarda botanik parka, çocuklarla birlikte Hiroşima nükleer felaketinin 73. yıldönümü anısına atom bombasına direnen türlerden oluşan 73 adet ağaç dikmişti.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 27 Temmuz 2020
İmsak 04:01
Güneş 05:48
Öğle 13:16
İkindi 17:11
Akşam 20:33
Yatsı 22:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25