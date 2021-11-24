Doğu ilçelerinde 31 milyon TL’lik su deposu tadilatı

Antalya’nın doğu ilçelerindeki içme suyu depoları Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından tadilattan geçirilerek, yenileniyor. Yenileme projesi, yaklaşık 31 milyon TL’ye mal olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarında başlattığı yenileme ve bakım seferberliğine doğu ilçelerinde devam ediyor. Yaklaşık 31 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen projede çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

“188 depo yenilenecek”

Gazipaşa, Alanya, Gündoğmuş, Akseki, İbradı, Manavgat ve Serik’te içme suyunun depolanıp dezenfekte edilerek şebekeye aktarıldığı depoların sağlıklı, temiz ve kesintisiz hizmet vermeye devam etmesi için yapılar içten ve dıştan standartlara uygun şekilde tadilattan geçiriliyor. ‘Doğu Bölgesi İçme Suyu Depo tadilatı Yapım İşi’ kapsamında tüm çalışmalar tamamlandığında 188 adet içme suyu deposu elden geçerek yenilenmiş olacak. Ayrıca bölgede 81 adet yeni su tutucu yapı inşa edilecek.