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Doğu Garajı’ndaki 288 dükkan esnafa teslim ediliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yarım kalan Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi’ni tamamlandı. Proje kapsamındaki dükkanlar festival çarşısı esnafına teslim edilmeye başladı.

ANTALYA 27.09.2021, 12:59
Doğu Garajı’ndaki 288 dükkan esnafa teslim ediliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yarım kalan Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi’ni tamamlandı. Proje kapsamındaki dükkanlar festival çarşısı esnafına teslim edilmeye başladı.

Proje kapsamında yer alan 288 dükkan, daha önce alanda bulunan ve Antalya kent hafızasında önemli bir yeri olan eski Festival Çarşısı esnafına teslim edilmeye başlandı. Esnafın dükkanlarına yerleşmesi ve çevre düzenlemesi ardından Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi’nin açılışı gerçekleştirilecek.

“Son testler yapılıyor”

Toplam 72 bin metrekare inşaat alanına sahip projede yürüyen merdivenlerin montajı tamamlandı. Son olarak bina içerisinde yer alan tüm mekanik aksamın testleri yapılıyor. 575 binek araç ve kent merkezine gelen tur otobüslerini ağırlayabilecek geniş kapasiteli yeraltı otoparkı bitirildi. Zemin üzeri 5 katlı projede, geleneksel alışveriş kültürünün yaşatılacağı dükkanlar, kafe ve eğlence alanları bulunuyor. Kültür merkezinde 680 kişilik tiyatro ve gösteri salonu, 110 kişilik çok amaçlı salon ve konservatuar alanları bulunuyor.

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