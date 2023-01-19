Doğal Yaşam Parkı öğrenci ve öğretmenlere yarıyıl tatilinde ücretsiz

Antalyalı çocukları doğa ile iç içe bir yarıyıl tatili bekliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Antalya Doğal Yaşam Parkı yarıyıl tatilinde öğrenci ve öğretmenler için ücretsiz olacak.

Zengin hayvan türleri ve geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. 127 türde bin 400 hayvana ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, yarıyıl tatilinde öğrenci ve öğretmenler için ücretsiz olacak. 21 Ocak-5 Şubat arasındaki yarıyıl tatilinde doğa ile iç içe keyifli zaman geçirmek isteyen öğrenci ve öğretmenler kimlik kartlarını göstererek Hayvanat Bahçesi’ni ücretsiz ziyaret edebilecek. Yarıyıl tatili boyunca Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen kadın kooperatifleri de Doğal Yaşam Parkı’nda stant açacağı bildirildi.