‘Doğada Huzur Var’ sloganıyla doğa yürüyüşü etkinlikleri

Kepez Belediyesi ve Toros Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) işbirliği ile “Doğada Huzur Var” sloganıyla doğada yürüyüş etkinliği başlıyor.

Kepez Belediyesi ve Toros Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) işbirliği ile doğaseverler “ Doğada Huzur Var” sloganıyla yeni bir yolculuğa çıkıyor. Yolcuğun ilk rotası 28 Mayıs Cumartesi günü 8 kilometre uzunluğundaki Korsan Koyu ve Gelidonya Feneri güzergâhında yapılacak. Etkiliğin başlamasıyla beraber Doğa parkta kahvaltı ve ihtiyaç molası verilecektir. Yürüyüş kafilesine bölgeye hakim profesyonel sporcular liderlik edecek. 8 Kilometre uzunluğunda yürüyüş parkurunda grup liderleri tarafından uygun görülen yerlerde en az 15 dakika ihtiyaç molası verilecek. Parkur bölgesinde yüksek boylu ağaçlardan; Kızılçam bulunmakta olup tipik Akdeniz Maki bitki topluluğu bulunuyor. Parkur boyunca katılımcıların yanlarında 2 litre su almaları önerilir. Tamamlanacak Korsan Koyu ve Gelidonya Feneri etkinliği sonrasında 11 Haziran Cumartesi günü Ekşili Göleti ve Kocaçay Şelalesi yürüyüşü, 25 Haziran Cumartesi günü Güver Uçurumuna yürüyüşü düzenlenecek. Başvuru ve detaylar için Kepez Belediyesi Halk ve İlişkiler Birimini arayarak bilgi edinebilecek.