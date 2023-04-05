Doğa mirası ağaçlara bakım ve rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor

Alanya’da bulunan doğa mirası niteliğindeki anıtsal nitelikli, yaşlı ve koruma değeri yüksek ağaçların bakım ve rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor.

Alanya’da 2020 yılında Hacet Meydanı’nda bulunan 800 yıllık çınar ağacı ile başlayan bakım ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde bugüne kadar; yaşları 350 ile 1000 arasında değişen 20 tescilli, 16 tescilsiz ağaçta çalışma yapılmıştı. Bu çerçevede daha önce bakımları yapılan 36 ağacı kontrol eden ekipler, sonrasında Kale Süleymaniye Camii çevresi, Akçalıoğlu Parkı, Balon Park arkası yeşil alan, Oba Yürüyüş Yolu, Ahmet Tokuş Bulvarı ve Atatürk Bulvarı üzerinde kaldırım ve yeşil alanlarda bulunan 15 ağacın daha bakım ve rehabilitasyon çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yaşlı ve koruma değeri yüksek ağaçların bakım ve rehabilitasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, "2020 yılında başlatılan çalışmalar çerçevesinde Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel’in davetiyle ilçemize gelen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesinde görevli Prof. Dr. Hüseyin Dirik, Akdeniz Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim dalında görevli Prof. Dr. Reyhan Erdoğan ve Müdürlüğümüzde görevli orman teknikeri personelimiz ilçemizdeki tüm yaşlı ve koruma değeri yüksek ağaçların özellikleri, boyutları, yaşları, bulundukları koordinatları, ağaçların bakımı ve rehabilitasyonunu içeren bir rapor hazırlamıştı. Bu rapordaki verilere göre ilçemizdeki ağaçlar için yapılması gereken işlemler belirlenmiş, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden onay alınarak doğa mirası ağaçlarımızın bakım ve rehabilitasyon çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalarımıza devam ederek doğa mirası bu ağaçlarımızı gelecek nesillere sağlıklı şekilde bırakacağız" dedi.