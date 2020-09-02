DKMP’den ziyaretçi memnuniyet anketi
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR (DKMP) ANTALYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, TABİAT VE MİLLİ PARKLARDA ‘ZİYARETÇİ MEMNUNİYET ANKETİ’ YAPILIYOR. ANKETLER SAYESİNDE, KORUNAN ALAN KAYNAK DEĞERLERİNİN KORUNMASINA YÖNELİK DAHA ETKİN YÖNETİM İLKELERİNİN TESPİTİ VE UYGULANMASININ YAPILMASI PLANLANIYOR.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şube Müdürlüğü tarafından, tabiat ve milli parklarda ‘ziyaretçi memnuniyet anketi’ yapılıyor. Anketler sayesinde, korunan alan kaynak değerlerinin korunmasına yönelik daha etkin yönetim ilkelerinin tespiti ve uygulanmasının yapılması planlanıyor.
DKMP 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Milli Park ve Tabiat Parklarımızda Ziyaretçi Memnuniyet Anketi ve Eylem Planlarının İzlenmesi Projesi’ kapsamında, Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı, İncekum Tabiat Parkı ve Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkında bulunan ziyaretçilere, proje danışman mühendisi tarafından ziyaretçi memnuniyet anketi yapıldı.
Ziyaretçi memnuniyet anketlerinde ziyaretçilerin yaş, eğitim durumları, alana geliş amaçları, korunan alanlar içerisinde veya alana ulaşımdaki tabelaların yeterlilikleri, alanın hizmet açısından memnuniyet durumunun yanı sıra görüş ve öneri soruluyor.
Ziyaretçi memnuniyet anketleri sayesinde, korunan alan kaynak değerlerinin korunmasına yönelik daha etkin yönetim ilkelerinin tespiti ve uygulanmasının yapılması planlanıyor.
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|P
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