Dışarıdan spor salonu gibi gözüken işletme ‘kumar’ merkezi çıktı

Antalya’da spor salonu adı altında ‘kumar’ oynatan işletmeye polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, 500 adet farklı renklerde poker pulu, 32 deste iskambil kağıdı ve 4 bin 150 TL paraya el konuldu. İçeride bulunan şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 34.Maddeye muhalefet suçundan 10 bin 914 TL idari para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri 16 Nisan Cumartesi günü yapılan operasyonda; Muratpaşa İlçesinde Fitness Salonu olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde spor aletlerinin orta kısmına gizlenmiş, üzeri çuha kaplı oyun masası etrafında bulunan şahısların, kurpiyer eşliğinde lüks poker pulları ile kumar oynadıklarını tespit etti. Konu ile ilgili işletme sorumluları olan 8 şahıs hakkında ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama’ suçundan adli işlem yapıldı. Suç delili olan 500 adet farklı renklerde poker pulu, 32 deste iskambil kağıdı ve 4 bin 150 TL paraya el konuldu. İçeride bulunan şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 34.Maddeye muhalefet suçundan 10 bin 914TL idari para cezası uygulandı. Fitness salonunun mühürletilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığı öğrenildi.