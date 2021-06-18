Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Babalar Gününe özel duygusal keman dinletisi

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Keman Sanat Dalı öğrencileri Babalar Gününe özel keman dinletisi düzenlediler. Birbirinden zor parçaları babaları için çalan öğrenciler duygusal anlar yaşadı.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Keman Sanat Dalı öğrencileri hünerlerini bu kez babaları için sergiledi. Pandemi nedeniyle ara verilen konser etkinliklerini online ortama taşıyan Antalya Devlet Konservatuvarı’nın yetenekleri, Babalar Günü için özel bir konser hazırladı. Atatürk Konferans Salonu’nda çekimleri yapılan konser, Babalar Gününde Akdeniz Üniversitesi Youtube sayfasında izleyici ile buluşacak.

“Hocaları piyano ile eşlik etti”

Konserde Sofiya Küçük, Vivaldi’nin La minör konçertosundan bir bölümü, Ekaterina Kulover Schubert L’Abeille eserini, Bilge Nazlı Vivaldi’nin Sol majör konçertosunun ilk bölümünü, İpek Yıldırım Bach’ın La minör konçertosunun açılışını, Nisa Hancı Rieding La minör konçertosunun ilk iki eserini, Artemiz Riya Gönenç Komarowski La majör konçertosunu, Gizem Türk Komarovski Rus halk şarkısı üzerine çeşitlemeler eserini, Rüya Kuzuoğlu Wieniavski Legende eserini, Irmak Or Bach Partita Mi majör birinci bölüm eserini piyano eşliğinde gerçekleştirdiler. Keman çalan öğrencilere piyano da Piyano Ana Sanat Dalı Öğretim Elemanı Simay Kok eşlik etti.

“Ailelerin emeği büyük”

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sonat Coşkuner, “Konservatuvar olarak büyük bir aileyiz ve öğrencilerimizle birlikte bu gücümüzü anneler ve babaların desteğiyle daha da artırıyoruz. Öğrencilerimiz üzerinde hocalarımızın emeği olduğu kadar annelerimizin ve babalarımızın da emeği yadsınamayacak derecede fazladır. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.