Derme çatma evde kötü koşullar altında yaşayan yaşlı adama büyükşehir sahip çıktı

Antalya’da çatısı akan derme çatma bir evde kötü koşullar altında yaşam mücadelesi veren 76 yaşındaki Mustafa Özerdem’e Antalya Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Özerdem, sıcak yatağa kavuştu.

Kepez İlçesi Fatih Mahallesi’nde muhtar ve mahalle halkının yardımlarıyla tek başına hayatını sürdürmeye çalışan 76 yaşındaki Mustafa Özerdem, kış koşullarının ağırlaşmasıyla yaşam mücadelesi vermeye başladı. Mahalle Muhtarı Yunus Yıldız’ın bildirmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve sosyal hizmet uzmanları harekete geçti. Ekipler eve vardıklarında Mustafa Özerdem’i çatısı akan ve çamur içinde kalan köhne odasında buldu. Sağlık sorunları bulunan yaşlı adam, Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Birimi doktorları tarafından muayene edildi.

“Huzurevine yerleştirilecek”

Temiz kıyafet ve ilaçları temin edilen Mustafa Özerdem, geçici olarak Büyükşehir Belediyesi Hasta Yakınları Sosyal Tesisi’ne yerleştirildi. Yaşlı adam geceyi sıcak ve temiz yatağında geçirdi. Mustafa Özerdem, gerekli tedavi ve bakımları tamamlandıktan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğinde özel bir huzurevine yerleştirildi.

“İyi şartlarda yaşamını sürdürecek”

Kimsesi olmayan Mustafa Özerdem’e mahalle halkı olarak sahip çıkmaya çalıştıklarını anlatan Fatih Mahalle Muhtarı Yunus Yıldız, “Mustafa Amca çok kötü durumdaydı. Evi akıyordu. Biz de Büyükşehir Belediyesi’ne ulaştık. Sağ olsunlar hemen geldiler. Evde sağlık ve zabıtadan gelip baktılar. İnşallah bundan sonra daha iyi şartlarda yaşamını sürdürecek” dedi.