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Dere’den Kemer’de esnaf ve sanatkarlara pandemi ziyareti

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret ederek esnaf ve sanatkarların Pandemi sürecindeki durumları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bolat Ünsal, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Kemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Tıraş, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleriyle görüşmeler gerçekleştiren AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kemer esnaf ve sanatkarlarını işyerlerinde ziyaret etti, dinamik denetim modeli kapsamında 1 Mart kademeli normalleşme süreci ile ilgili rehberlik ve bilgilendirmeler yaptı.

ANTALYA 11.03.2021, 17:49
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Dere’den Kemer’de esnaf ve sanatkarlara pandemi ziyareti

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret ederek esnaf ve sanatkarların Pandemi sürecindeki durumları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bolat Ünsal, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Kemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Tıraş, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleriyle görüşmeler gerçekleştiren AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kemer esnaf ve sanatkarlarını işyerlerinde ziyaret etti, dinamik denetim modeli kapsamında 1 Mart kademeli normalleşme süreci ile ilgili rehberlik ve bilgilendirmeler yaptı.

Kemer Kaymakamına Hayırlı Olsun Ziyareti

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici’ye Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hakkında bilgi aktararak, “Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar 75 esnaf ve sanatkar odamız mevcut. Kemer’de de iki odamız bulunuyor. Bugün ilk olarak Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Bolat Ünsal ve Yönetim ile Denetim Kurulu Üyelerimiz ve Kemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanımız Mustafa Tıraş ve Yönetim ile Denetim Kurulu Üyelerimizi ziyaret ettik. Onların sıkıntılarını ve beklentilerini dinledik. Sizlere de hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirmek istedik. Bir kez daha Antalya’mıza, Kemer ilçemize hoş geldiniz diyor, yeni görev yerinizin hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

Kemer Esnaf Odalarına Ziyaret

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bolat Ünsal ve Yönetim ile Denetim Kurulu Üyeleri, Kemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Tıraş ve Yönetim ile Denetim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek Pandemi sürecinde Kemer esnaf ve sanatkarlarının sorun ve talepleri hakkında görüşme gerçekleştirdi, esnafın durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kademeli normalleşme süreci hakkında bilgi aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “1 Mart normalleşme süreci ile birlikte dinamik denetim modelinde kaymakamlarımızla birlikte sizlerin de esnaf ve sanatkarlarımızı işyerlerinde ziyaret etmesi ve gerekli rehberlik çalışmalarını yapması çok önemli. Oda Başkanlarımız tarafından esnafımıza yönelik bilgilendirmelerin yapılması ve maske, mesafe ile hijyen kurallarına tam riayet edilmesi ile birlikte ilimizde riski en aza indirmeli ve Pandemi sürecini sağlıklı bir şekilde atlatmalıyız.” dedi.

Kemer Esnafına Normalleşme Süreci Bilgilendirmesi

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bolat Ünsal ile birlikte Kemer esnaf ve sanatkarlarını işyerlerinde ziyaret etti, esnafın taleplerini dinledi. Dinamik denetim modeli kapsamında 1 Mart kademeli normalleşme süreci ile ilgili rehberlik ve bilgilendirmeler yaparak hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Esnaf ve sanatkarların Pandemi kurallarına uyduklarını ifade eden AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Bildiğiniz gibi 1 Mart kademeli normalleşme süreciyle birlikte dinamik denetim modeline geçildi. Bugün Kemer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu ve Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Bolat Ünsal ile birlikte sizleri ziyaret ederek dinamik denetim modeli kapsamında gerekli rehberlik ve bilgilendirmeleri gerçekleştiriyoruz. Ziyaretlerimizde, dinamik denetim modeli kapsamında kademeli normalleşme sürecine uygun bir şekilde çalıştığınızı, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğunuzu gördük, sizleri tebrik ediyoruz. Pandemi sürecini esnaf ve sanatkarlarımızın dikkati ve tedbiriyle atlatacağız.” dedi.
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