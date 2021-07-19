Dereceye girip AÜ’yü tercih edenlere aylık 3 bin TL’ye kadar burs imkanı

Akdeniz Üniversitesi tercih dönemi yaklaşırken yeni bir uygulamaya imza atıyor. 4 Ağustos’ta sonuçlarının açıklanacağı duyurulan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda dereceye giren öğrenciler, Akdeniz Üniversitesini tercih etmeleri halinde öğrenim hayatları süresince burs alacaklar. Konuyla ilgiyi haberi, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan verdi.

Rektör Özkan, tercih sürecinin en az sınav kadar önemli bir eşik olduğunun altını çizerek, “Dil, sözel ve eşit ağırlık puanlarında ilk 500’e, sayısalda ise ilk bine giren öğrencilere aylık 3 bin; ve yine dil, sözel ve eşit ağırlık puanlarında ilk bin ve sayısalda ise ilk 2 bine giren öğrencilere aylık 2 bin lira olmak üzere öğretim hayatları boyunca burs vereceğiz” açıklamasında bulundu.

ÖSYM Başkanlığının yayımladığı 2021 YKS program ve kontenjan kılavuzuna göre, aday öğrenciler 2021 YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapabilecek. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Halkla ilişkiler ve Basın Şube Müdürlüğü de tercih döneminde öğrencilere yol gösterecek tanıtım filmleri hazırladı. En yüksek puanla tercih edilen Tıp, Diş Hekimliği, Hukuk, Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri için hazırlanan özel tanıtım filmleri üniversitenin sosyal medyasında izlenime açıldı.