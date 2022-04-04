Derece alan Kaşlı güreşçiler Başkan Ulutaş ile bir araya geldi

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, turnuvalarda derece alan güreşçileri makamında kabul ederek, kutladı.

Samsun, Balıkesir ve Manisa’da gerçekleştirilen turnuvalarda dereceye giren Kaş Belediyesi güreşçileri Ayşe Hilal Bozdağ, Hatice Naz Dayı, Tunahan Hasar ve Süleyman Tufan ile takım antrenörü Barış Alagöz, Başkan Mutlu Ulutaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Ulutaş, Kaş Belediyesi güreşçilerinin elde ettiği başarılarla iftihar ettiğini söyledi. Güreşçilerin gösterdiği performanstan mutlu olduğunu dile getiren Başkan Ulutaş, “Ata sporumuz güreşi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, bunun sportif başarı olarak hem ilçemize yansıması hem de Türkiye çapında Kaş isminin duyurulması bizleri memnun ediyor” dedi.

Başarı için azim ve kararlılıkla çalışmak gerektiğini vurgulayan Başkan Ulutaş, güreşçilerin gelecek nesil sporculara güzel örnek oluşturduğunu belirtti. Başkan Ulutaş, Kaş Belediyesi spor kulübünün kurulduğunu açıklayarak, diğer branşlarda da çalışmaları başlatacaklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından Başkan Ulutaş, başarılı güreşçileri kutlayarak, ödüllendirdi.