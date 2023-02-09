Depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılıyorlar

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın Defne ilçesinde depremzedelerin barınma, yeme içme ve temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği Hatay’ın Defne ilçesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi 400 kişilik çadır kent kurdu, alanın aydınlatmasını da yaptı.

Çadır kentte mobil aşevi ile günde 3 öğün sıcak yemek ikramında bulunuluyor. Sabah 3 bin kişilik çorba, öğlen ve akşam ise 5 bin kişilik 3 çeşit yemek dağıtımı yapılıyor. Sabah erken saatlerde kaynamaya başlayan kazanlarda gün boyu depremzedeler için yemek pişiyor. Çadır kentte Antalya halkının sıcaklığını yanında hisseden Hataylılar, bu zor günde kendilerine yardım eli uzatan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Desteğiniz bize güç ve umut veriyor” dedi.

"Cep telefonları sarj ediliyor"

Depremzedelerin her türlü eksiğini gidermeye ve ihtiyacını karşılamaya gayret gösteren Antalya Büyükşehir Belediyesi, jeneratörlerle aydınlattığı Uğur Mumcu Meydanı’nda Hataylıların umut ışığı oldu. Günlerdir yakınlarıyla iletişim kuramayan depremzedeler meydandaki jeneratörler sayesinde cep telefonlarını şarj etme imkanı da buluyor.

Cam Piramit Afet Yardım Merkezi’nde Antalya halkının yardımlarıyla toplanan giysi, hijyen malzemesi, ısıtıcı, kuru gıda gibi insani yardım malzemeleri taşıyan tırların da Hatay’a ulaşmasıyla depremzedelerin eksikleri bir bir gideriliyor.