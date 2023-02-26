Depremzedeleri yalnız bırakmıyorlar

Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ilçede konaklayan depremzedelerin yardımına koşuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gazipaşa’ya gelen depremzedelerin tüm ihtiyaçları ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanıyor. Depremzedelere sağlık hizmeti veren Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, afetzedeleri konakladığı yurt, otel, apart ve özel konutlarda ziyaret edip, sağlık taramasından geçiriyor. Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü personelleri de depremzedelerin hastaneye ve sağlık ocaklarına ulaşımlarına katkı sağlıyor. Sağlık çalışanlarına destek vermesi amacıyla görevlendirilen orman personelleri, ulaşım hizmetinin yanında depremzedeler için reçetelendirilen ilaçların teminini sağlıyor.