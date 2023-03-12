Depremzede vatandaşlara moral gezisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi depremzede vatandaşlar için sosyal iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Antalya’da konaklayan depremzede vatandaşlar için, Bal Mumu Heykelleri, Akvaryum, Hayvanat Bahçesi ve Antalya Müzesi gezisi düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle, Türkiye’yi yasa boğan depremde zarar görüp kente gelen vatandaşları, sosyal, sportif ve kültürel çalışmalarla süreci en iyi şekilde atlatmalarına destek olunuyor. Başlatılan sosyal iyileştirme çalışmaları çerçevesinde bisiklet eğitimi, tarihi ve doğa gezileri ile depremzede vatandaşlara moral olunuyor.

Bal mumu heykelleri ve akvaryum gezildi

Sosyal iyileştirme çalışmaları çerçevesinde Hasan Subaşı Tesisleri, Teiaş 9. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde kalan ve İstanbul Üniversitesi Antalya Konuk Evi’nde kalan yaklaşık 200 depremzede vatandaş için Bal Mumu Heykelleri ve Akvaryum gezisi düzenledi. Depremzede vatandaşlar, Bal Mumu Heykelleri ve Dev Akvaryuma hayran kaldı.

Antalya müzesini gezdiler

Bal Mumu Heykelleri ve Akvaryum gezisinin ardından depremzede vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesini gezdi. Depremzede vatandaşlar, hem hayvanları inceleme fırsatı buldu hem de alanı gezerek depremin etkisinden uzaklaşmaya çalıştı. Depremzede vatandaşlar daha sonra heykel koleksiyonuyla tanınan Antalya Müzesini gezdi. Dünyanın en önemli heykel müzeleri arasında gösterilen Antalya Müzesi insan yaşamına ait izlerden Cumhuriyet dönemine kadar barındırdığı eserler depremzede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Keyifli gün geçirdiler

Keyifli, güzel ve eğlenceli anlar yaşayan vatandaşlar gezi ve ziyaretler nedeniyle yaşadıkları mutluluklarını dile getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden depremzede vatandaşlar, “Yetkililerimiz bizleri düşünüp böyle bir gezi düzenlemeleri bizim için çok anlamlı. Dev akvaryum, hayvanat bahçesi, bal mumu heykeli, Antalya müzesine bayıldık. Antalya çok güzel bir şehir. Burada yaşayanlar çok şanslı. Bizde şanslıyız bize de görmek nasip oldu. Çok teşekkür ediyoruz” diyerek teşekkür etti.

Etkinlikler devam edecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Türker Ahmet Özay da, Başkan Muhittin Böcek’in Antalya’da misafir edilen depremzede vatandaşlara kentin tarihi, turistik ve ören yerlerini gezdirmek istediklerini belirterek, “Depremzede vatandaşlarımıza, sportif ve kültürel etkinliklere devam edeceğiz” dedi.