Depremzede kadınlar üretici kadınlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı

Antalya’nın Aksu ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde üretici kadınlarla depremzede kadınlar bir araya geldi.

Antalya’nın Aksu ilçesi Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından Karagöz’de bir çiftlikte düzenlenen etkinlikte; Aksulu üretici kadınlar ve depremzede kadınlar bir araya gelerek önce yemek yediler daha sonra ahşap boyama yaptılar. Kadınlar etkinlik dolu keyifli bir gün geçirirken sohbet etme fırsatı da yakaladılar.

Dünya emekçi kadınlar günü nedeniyle bir araya geldiklerini belirten Aksu Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal, " Aksu’da üretici kadınlar ve deprem bölgesinden gelen misafir kadınları bir araya getirerek onlara da moral olabilecek bir etkinlik düzenlemek istedik. Bu anlamlı günde bir araya geldik. Mutlu bir gün geçirdiler. Katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.