Depremzede çocukların yaraları sanatla sarılıyor

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında konuk edilen depremzede misafirler için her perşembe ve cuma tiyatro gösterileri düzenleniyor.

Akdeniz Üniversitesi mensupları, öğrencileri ve mezunları el ele vererek depremzede çocukların yaralarını sanatla sarmaya çalışıyor. Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “Tiyatro İyileştirir, Birleştirir” başlıklı projede, Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Toplulukları, Akdeniz Üniversitesi Mezunları ve Edebiyat Fakültesi Öğrencileri el birliğiyle kentteki depremzedelere, sanata yönelik ve eğitici etkinliklerle destek vermek için tiyatro gösterileri gerçekleştiriyor. Özellikle çocukların rehabilitasyon ve toplumsallaşma süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla Edebiyat Fakültesi Öğr. Görevlisi Dr. Burak Yiğit koordinatörlüğünde gerçekleştirilen tiyatro gösterileri, çocuklar tarafından çok beğeniliyor.

"Tiyatro iyileştirir, birleştirir"

Tiyatro gösterilerinin ardından hem çocuklardan hem de yetişkinlerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını belirten Dr. Burak Yiğit, "Perşembe günleri çocuklar, cuma günleri de yetişkinler için tiyatro gösterilerimiz var. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrencileri ve mezunları hep birlikte afetzede çocuklarımıza ve velilerimize bir nebze olsun moral vermeye çalışıyoruz. Gösterilerimizde bazen tiyatro topluluğu öğrencileri yer alırken, bazen de üniversitemizden mezun olmuş ama Akdeniz Üniversitesi ile gönül birlikteliği devam eden, şehrimizde profesyonel anlamda sahne alan tiyatrocu dostlarımız rol alıyor, oyunlar ve doğaçlama gösterileri sahneliyorlar. Hepimiz yaptığımız işi çok seviyoruz. ’Tiyatro iyileştirir, birleştirir’ düşüncesiyle hareket ediyoruz. Hem çocukları hem de aileleri belli bir zaman diliminde de olsa güldürebilmek bizleri çok mutlu ediyor. Umarım yaralarımız tez zamanda iyileşir" diye konuştu.

"Çocukların mutluluğu görülmeye değer"

Tiyatrolarda rol alan oyuncular ise böyle bir projede yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Oyunlarımız hem çocuklar hem de aileler için moral kaynağı oluyor. Biz de çok eğleniyoruz, izleyenlerimiz de. Onları mutlu etmek bize de çok iyi geliyor. ’Tiyatro iyileştirir, birleştirir’ diyoruz. Oyun sırasında ve sonrasında bu sözün doğruluğuna hep birlikte şahitlik ediyoruz. Özellikle çocukların mutluluğu görülmeye değer" şeklinde konuştu.