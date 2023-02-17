Depremzede çocuklar Teneffüs Park’ta ağırlandı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin çocuk oyun dünyası Teneffüs Park, Türkiye’yi sarsan ikiz deprem felaketi sonrası Antalya’ya gelen çocukları ağırladı. Aileleriyle birlikte parka gelen çocukların günler sonra yüzü gülerken Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Bir nebze çocuklarla beraber biz de rehabilite olduk” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin 16 bin metrekare alan üzerine kurulu Antalya’nın tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Parkı, Türkiye’yi sarsan ikiz deprem felaketi sonrası Antalya’ya gelen çocuklar için kapılarını ücretsiz açtı. İlk gurupta Antalyaspor tesislerinde aileleri, yakınlarıyla birlikte kalan 35 çocuk yer aldı. Aileler, otobüslerle tesislerden alınırken çocukları Teneffüs Park’ta birbirinden renkli kıyafetleriyle palyaçolar karşıladı.

Oyundan önce Teneffüs Park kafesinde hamburgerlerle öğle yemeklerini yiyen çocuklar, tabakların bitmesiyle hemen oyuna geçti. Balonlarla zıplayan, salıncaklarda sallanıp kaydıraktan kayan çocuklar hep birlikte yakan top da oynadı. Belediye Başkanı uysal da çocukların arasına karışıp onlarla oyunlar oynadı. Çocukların dünyası oyunlarla bir anda değişirken yüzleri günler sonra yüzleri bir nebze olsun güldü.

Başkan Uysal, Teneffüs Park’ın uzun bir süre depremzede aileler için ücretsiz hizmet vermeye devam edeceğini söyledi. Bunun toparlanma, yaraları sarsa sürecinin bir parçası olarak gördüklerini aktaran Başkan Uysal, “Bir nebze çocuklarla beraber biz de rehabilite olduk. Günler sonra bizim de çocuklarımızla birlikte ancak yüzümüz güldü” dedi.