DenizTemiz Derneği’nden balık ekmekli tekne turu

DenizTemiz Derneği Antalya Şubesi, birlik ve dayanışma kültürünü sağlamak amacıyla üyelerine balık-ekmek dağıtarak tekne turu düzenledi.

Deniz kirliliğini önlemek ve sahilleri temiz tutmak amacıyla eğitim ve kültür hizmetlerine ağırlık veren DenizTemiz Derneği Antalya Şubesi üyeleri Antalya antik Kaleiçi limanında bir araya geldi. Limandan günübirlik tur teknesiyle denize açılan 30’dan fazla dernek üyesine balık-ekmek dağıtıldı.

DenizTemiz Derneği Antalya Şube Başkanı İzzet Ünlü, 2021 yılını tamamlamaya az bir süre kala üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Antalya ekonomisinin turizm ağırlıklı olduğunu, turizm gelirlerinin büyük bölümünün de deniz etkinliklerinden sağlandığını belirten Ünlü, başta Antalya denizleri ve kıyıları olmak üzere tüm denizlerin mutlaka korunması gerektiğini kaydetti.

Etkinliğe, DenizTemiz Derneği üyeleri, denizciler ve gazeteciler ile Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü eşi ve çocuğu ile birlikte katıldı.