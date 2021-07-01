Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları

Antalya’da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı. 1 Temmuz töreni, Cumhuriyet Meydanına Çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Antalya Liman Başkanlığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi Başkanlığı ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanlığı temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.

Tören bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Atatürk anıtına çelenk koyma ile son buldu. Çelenk koyma töreni sonrası DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin yaptığı açıklamasında, “1 Temmuz denizlerimizdeki egemenlik haklarımızın sağlandığı ve koruma alındığı ve biz denizciler için çok önemli bir gün. Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı kutlu olsun. Denizcilik camiamızın ve tüm halkımızın Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutluyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Törene Antalya Vali Yardımcısı Cengiz Cantürk, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt, Antalya Liman Başkanı Mustafa Yılmaz, Sahil Güvenlik Eğitim Komutanı Albay Kamil Ömer Erselcan, Antalya Deniz Komutanı Deniz Kıdemli Albay Gökhan Göktaş, DTO Antalya Şube Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes, DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, DTO Antalya Yönetim Kurulu Üyesi Hanefi Demirkıran, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Antalya 6. Bölge Müdürü Serhan Özkanlı, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun’da katıldı.

Bayram etkinlikleri kapsamında Kaleiçi yat limanlı mendirekte Fatma Doman heykeli ve Mustafa Ekizler heykellerinin açılışı gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Deniz Ticaret Odası Antalya şubesi işbirliği ile bu yıl hizmete açılacak olan Demre, Kekova gemi atık alım istasyonuna Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan mobil atık alım ünitesinin anahtar teslimi yapıldı. Anahtarı teslim almak üzere sahneye Demre-Kekova Deniz Taşıyıcı Kooperatif Başkanı Durali Aliçavuşoğlu , Çıralı mobil gemi atık alım ünitesi anahtar teslimi için ise Ulupınar Mahallesi Çıralı Muhtarı Habib Altınkaya davet edildi. Son olarak yat limanında su gösterisi ile etkinlikler sona erdi.