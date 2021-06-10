Deniz Yüzü Kafe hizmete açıldı

Muratpaşa Belediyesi’nin, Antalya’nın Akdeniz’e uzanan en uç noktası Bababurnu’nu da içine alan Ziya Gökalp Kent Parkı’ndaki Deniz Yüzü Kafe, yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı. Antalya’nın balkonu, Muratpaşa Belediyesi’nin mavi bayraklı falez plajlarından çıkanların, evlerde geçen uzun günlerin ardından açık havada kahvaltı için buluşanların, çay eşliğinde sohbetin adresi oldu.

Muratpaşa Belediyesi, Covid-19 salgınında 1 Haziran’da başlayan kademeli normalleşme dönemiyle birlikte Ziya Gökalp ve Erdal İnönü kent parklarında bulunan Deniz Yüzü ve Dağ Yakası kafeleri yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı. Kısıtlamalar nedeniyle uzun süre kapalı olan belediye işletmeleri kapılarını açtı.

“Manzarası çok güzel”

Arkadaşlarıyla Deniz Yüzü’nde buluşan Ahu Gacemer, sosyal mesafe açısından masaların konumunun güzel olduğu belirtti. Gacemer, “Sosyal mesafe güzel ayarlanmış. Hizmet kalitesi açısından çok memnun kaldık. Zaten sık sık da geliyoruz. Manzarası da çok güzel” şeklinde konuştu.

“Önlemlere uyuluyor”

Emrah Kara ise Deniz Yüzü’ne ilk defa geldiğini söyledi. Kara, “İki kişilik bir masaya geçmek istedik ancak sosyal mesafe kuralları nedeniyle müsaade edilmedi. Alınan önlemler kadar önlemlere harfiyen uyuluyor olması ayrıca önemli” diye konuştu.

“Hep bu taraflara geliyoruz”

Komşularıyla kahvaltıya gelen Eda Budak ise, Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya’nın doğa harikası falezler boyunca sunduğu hizmetleri beğendiklerini belirtirken “Seviyoruz. Hep bu taraflara geliyoruz. Mutluyuz. İnşallah böyle devam eder” dedi.

“Komşularımız mutlu biz de mutluyuz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Deniz Yüzü Kafe’nin bulunduğu Ziya Gökalp Kent Parkı’nın 35 bin 500 metrekarelik alanı kapsadığını söyledi. Parkın, Kasım 2017’de hizmete açıldığını belirten Başkan Uysal, “Alan yıllarca işgalli olarak bazı çevrelerce kullanılmış. Önce bu işgallere son verdik ardından Antalya panoramasına sahip bu alanı bir kent parkı haline getirdik. Çalışmalar sırasında 282 ağacı koruduk. Yeni turunç fidanları diktik. 3 doğal çöküntünün etrafında yürüyüş parkurları yaptık. Komşularımız burada olmaktan çok mutlu. Biz de mutluyuz” diye konuştu.