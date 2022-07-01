Deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakıldı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 96. yılı nedeniyle Antalya Kaleiçi Yat Limanı açığında Sahil Güvenlik botundan Deniz Şehitleri anısına çelenk bırakıldı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk abidesine çelenk konulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlandı. Törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Hudut Kapıları Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Dr. Murat Sezgin, Antalya Bölge Liman Başkanlığı, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Deniz Ticaret Odası, Gemi Mühendisleri Odası ile denizcilik sektör temsilcileri katıldı.

Şehitler anısına suya çelenk bırakıldı

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenin ardından protokol üyelerinin katılımıyla Kaleiçi Yat Limanı açığında Sahil Güvenlik botundan Deniz Şehitleri anısına çelenk bırakıldı. Deniz şehitleri anısına siren çalınırken römorkörler tarafından yapılan özel su gösterileri programa renk kattı.

“Türk denizciliğinin prangaları atıldı”

Türk denizciliği açısından 1 Temmuz tarihinin önemli bir gün olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, “Osmanlı Devleti’ne 1912 yılında gelen kapitülasyonlarla dayatılan denizcilikle ilgili egemenliğimizi daraltan uygulamalar 1926 yılındaki Kabotaj Kanunu ile sona erdi. 1923 Lozan Antlaşmasında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kararlı duruşuyla Osmanlı Devleti’nden kalan kapitülasyonlarla dayatılan yabancı gemilere verilen ayrıcalıklar tamamen ortadan kaldırıldı. Türk denizciliğine vurulan prangalar söküp atıldı. Kara sularımızda bağımsız özgür denizcilik ticaretinin gelişeceği bir kabotaj kanunumuz 1926 yılında yürürlüğe girdi” diye konuştu.