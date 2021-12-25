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Deniz kenarında başlayan maraton kayak merkezinde tamamlandı

Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Antalya Ultra Trail Maratonu’nda 54 kilometrelik parkuru Rus Aleksandr Firsov 6 saat 42 dakikada tamamlayarak birinci olurken, 28 kilometrelik koşuyu ise Arturs Paulins 2 saat 30 dakikada tamamlayarak bu etabın şampiyonu oldu.

ANTALYA 25.12.2021, 17:11
Deniz kenarında başlayan maraton kayak merkezinde tamamlandı

Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Antalya Ultra Trail Maratonu’nda 54 kilometrelik parkuru Rus Aleksandr Firsov 6 saat 42 dakikada tamamlayarak birinci olurken, 28 kilometrelik koşuyu ise Arturs Paulins 2 saat 30 dakikada tamamlayarak bu etabın şampiyonu oldu.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Trail Maratonu’nun, Konyaaltı Sahili’nde başlayıp Saklıkent’te sona eren 54 kilometrelik koşusu ile yine sahilden başlayıp Geyikbayırı’nda finali yapılan koşuları tamamlandı. Sabah saat 06.00’da başlayan 54 km parkura katılan 109 sporcu, zorlu güzergahlardan geçti. Denizin kıyısından 2 bin 865 metrelik irtifa kazanan sporcular, kar ve çamurla kaplı güzergahlarda çetin mücadeleler verdi. Konyaaltı’nın doğal güzellikleri olan Kapuz Kanyonu, Doyran Göleti, Trebenna ve Neapolis antik kentlerinden geçen sporcular, denizden 2165 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi’nde final çizgisine ulaştı. 54 kilometre olarak belirtilen maraton, risk taşıyan bazı alanlarda güzergahın değiştirilmesiyle 57 kilometreye ulaştı. Bu parkuru Rus Aleksandr Firsov 6 saat 42 dakikada tamamlayarak birinci oldu. Firsov’u 6 saat 52 dakika ile Navil Shaimukhametov ve 7 saat 5 dakika ile Zülfü Karabulut takip etti. Bu parkuru kadınlar arasında da 7 saat 18 dakika ile Serpil Budak ilk sırada, genel kategoride de dördüncü olarak tamamladı.

28 kilometreyi 2,5 saatte tamamladı

Maratonun ikinci uzun koşusu da yine Konyaaltı Sahili’nde başladı. Diğer yarışta olduğu bu parkuru da Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen başlattı. Saat 08.00 başlayan koşu, Geyikbayırı’nda son buldu. Bu etabı Arturs Paulins 2 saat 30 dakikada tamamlayarak bitiş çizgisine ilk ulaşan kişi oldu. Paulins’i 2 saat 39 dakika ile Mehmet Aydıngör, 2 saat 44 dakika ile de İbrahim Güneş takip etti. Bu kulvarı genel sıralamada 10 sırada tamamlayan Natalia Gyurten 3 saat 1 dakikada tamamladı. Gyurten, 28 kilometreyi ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Denizden kayak merkezine

Finish çizgisine ulaşan isimlere otizmli bireylerin el emeği madalyalar takıldı. Özellikle Saklıkent’teki finale ulaşan sporcular, parkuru çok beğendiklerini kaydetti. Parkurun zorluğuna dikkat çeken sporcular, yarıştan büyük keyif aldıklarını aktardı. Bitiş çizgisinde sporcuları karşılayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilk defa düzenledikleri organizasyonun büyük bir keyifle devam ettiğini söyledi. Deniz kenarından koşuya başlayan sporcuların Feslikan’dan karların arasından Saklıkent’e ulaştığını belirten Başkan Esen, “Tamamlayanlarla konuştuğumuzda parkuru çok beğendiklerini kaydettiler. İlk olmasına rağmen katılım gayet iyiydi” dedi.

Antalya’ya bu tür etkinliklerin çok yakıştığını belirten Esen, “Antalya çağdaşlıkla, sanat ve sporla anılsın istiyoruz. Kentimize gelen herkes güzel anılarla buradan ayrılsın. Bu koşu için Konyaaltı’na gelenler, uluslararası müsabakaların burada yapılabildiğini, Türkiye’nin spora ve sporculara saygısını görsün istedik. Bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda off road yarışlarına da ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bu tür organizasyonlar çok faydalı. Hepimiz el birliği ile Antalya’yı her yerde tanıtmak durumundayız. Belediye olarak üzerimize düşeni her zaman yapacağız. Bu maratonu seneye daha büyük bir katılımla yapacağız. Halkımız adına belediye imkanlarıyla hem birey olarak yurttaşlarımıza, hem de Konyaaltı’mıza desteğimiz devam edecek” diye konuştu.

Antalya Ultra Trail Maratonu, yarın (26 Aralık) düzenlenecek koşularla devam edecek. Saat 09.00’da Çocuk Yarışı ile start alacak organizasyon, 09.30’da 5 km ve 12 km’lik deniz parkuru ile devam edecek. Günün son koşusu ise Halk Koşusu olacak. Herkese açık bu koşu saat 12.00’de Akvaryum önünde başlayıp Konyaaltı Belediyesi önünde sona erecek. Antalya Ultra Trail Maratonu, 13.00’te düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

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