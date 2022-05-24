Dengesini kaybeden yaşlı çift yürüyen merdivenlerden yuvarlandı

Antalya’da doktora gitmek isteyen yaşlı kadın, eşiyle birlikte yürüyen merdivenlerden çıkarken dengesini kaybedince, onu tutmak isteyen eşi ile birlikte düştü. Yaşlı çift, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan bir üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doktora gitmek için evden çıkan R.P. (67) ile eşi N.P (70), karşıya geçmek için yürüyen merdivenlere yöneldi. Şeker hastası olan R.P., merdivenlerden çıkarken dengesini kaybedince onu tutmak isteyen eşi N.P. ile beraber merdivenlerden yuvarlandı. R.P., düşmenin etkisi ile başından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı çift, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.