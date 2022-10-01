Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüler için Sosyal Market açtı

Manavgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin gıda, giyecek, kırtasiye ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla sosyal market açtı.

Sosyal marketin açılışı, Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil, Cumhuriyet Savcısı Murat Tokay ve koruma kurulu üyelerinin katımıyla gerçekleştirildi. Manavgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hizmet binası içerisinde oluşturulan ve gıda, giyim, kırtasiye ve temizlik ürünlerinin bulunduğu sosyal markette, Denetimli Serbestlik Daire başkanlığı tarafından oluşturulan ve yükümlülere uygulanan formda 50 puan ve üzerinde alanlara ihtiyaçlarına göre gerekli yardımlar yapılmaya başlandığı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal Market aracılığıyla kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin yıl içerisinde yapacakları katkılarla gelen giyecek, ayakkabı, kuru gıda, kırtasiye ve benzeri malzemeler, maddi durumu yetersiz olan ihtiyaç sahibi yükümlülere ulaştırılmaya devam edilecektir" denildi.