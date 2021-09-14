banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Putin karantinaya girdi!
Putin karantinaya girdi!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!

Demre’ye 2 bin 200 metrekare uzunluğunda yürüyüş yolu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Demre sahil bandı üzerinde yer alan Kömürlük Caddesi’nde başlattığı kaldırım çalışmasında sona gelindi.

ANTALYA 14.09.2021, 13:30
Demre’ye 2 bin 200 metrekare uzunluğunda yürüyüş yolu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Demre sahil bandı üzerinde yer alan Kömürlük Caddesi’nde başlattığı kaldırım çalışmasında sona gelindi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin geçen aylarda Demre’de gerçekleştirdiği inceleme sonrasında yapımına başlanan çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Demre’de yol, kaldırım ve altyapı alanlarında çalışma gerçekleştiriyor. Demre Kömürlük Caddesi’nde, Kaş-Demre karayolundan sahil bandını da kapsayacak şekilde yaklaşık 2 bin 200 metrekare uzunluğunda yürüyüş yolu yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Kömürlük Caddesi’nde gerçekleştiği kaldırım çalışmasında 6 bin metrekare yaya kaldırımı ve yaklaşık 5 bin 100 metre bordür taşı kullanıldı. Kaldırım çalışmasında görme engelli vatandaşlar için yürüyüş yolu yapıldı. Öte yandan sahil bandında yapılacak park çalışmasında 2 bin 600 metrekare parke ve bin metre bordür taşı döşenecek.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Tuzlaspor 4 10
3. Manisa FK 4 9
4. Eyüpspor 4 9
5. Erzurumspor 4 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0