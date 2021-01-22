Demre’deki besicilerin ihtiyaçları belirlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri ilçe ilçe gezerek, verilecek desteklemeler ile ilgili etüt çalışması yaparak besicileri bilgilendiriyor. Büyükşehir ekipleri son olarak Demre’de bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Yerelden kalkınma hamlesiyle tarım ve hayvancılığa yönelik desteklemelerde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ilçe ilçe gezerek üreticilerle buluşuyor. Tarımsal sorunları kaynağında tespit etmek ve kısa sürede çözüme kavuşturmak için geçtiğimiz günlerde Demre ilçesinde 8 mahallede üreticilerle bir araya gelen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bu ziyaretten çıkan sonuçları değerlendirerek teknik ekipleriyle Demreli besicileri bir kez daha ziyaret etti.

Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekimler verilecek desteklerle ilgili olarak, Demre’nin Çağman, Belören ve Davazlar Mahallelerinde üreticilerle buluştu. Küçük ve büyükbaş hayvan üreticilerine yönelik etütlerin ardından hayvan üreticilerine gerekli desteklere başlanacağı bildirildi. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi Demreli hayvan üreticilerine hastalık önleyici veterinerlik hizmetleri, iç-dış parazit uygulaması, tırnak bakımı ve küçükbaş ve büyükbaş yetiştiriciliği konusunda bilgilendirme yaptı. Büyükşehir veterinerleri ayrıca hayvanların bakım alanının uygunluğu hakkında bilgilendirme ve önerilerde de bulundu.