Demre Sulama Tesisi Böcek tarafından hizmete alındı

Demre ilçesini ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi tarafından 13.5 milyon liralık yatırımla yapımı tamamlanan sulama tesisi projesini hizmete aldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bürokratları ile birlikte Demre’ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya’yı ziyaret eden Başkan Böcek, düzenlenen toplantıda sorun, talep ve önerileri dinledi. Başkan Muhittin Böcek, tarım ve turizm merkezi Demre’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, “Okan Başkanımızla birlikte seçim sürecinde vatandaşlarımıza ne söz verdiysek sırasıyla yerine getiriyoruz. Bugün de cadde düzenlemeleri dahil olmak üzere sosyal, kültürel, alt yapı ve turizmle ilgili yapılması gerekenleri görüştük. Biz birlikte güçlüyüz. Çalışmalarımıza ayni azim ve kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

“Demre tarımına can suyu”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, toplantının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından Demre’ye kazandırılan kapalı devre sulama sistemini de faaliyete geçirdi. Başkan Böcek, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya ile butona basarak sisteme ilk suyu verdi. Başkan Muhittin Böcek, Demre için büyük önem taşıyan, 13.5 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen proje ile ilk etapta 550 çiftçi ailesi için artık sulamanın sorun olmaktan çıkacağını belirtti.

“Çiftçinin kazancı artacak”

Başkan Böcek, “Demre-Gürses-Davazlar-Yavu-Kapaklı’da bin 263 dekar toprağı suyla buluşturacak tesisimizle çiftçimizin tarlasına bereket, bolluk, kazanç akacak. Yerelden kalkınma hamlemizle, hayata geçirdiğimizi projelerimizden sadece biri bu. Azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bereketli ve hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Verimli topraklar suyla buluştu”

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, verimli topraklara sahip 5 mahallenin ciddi su sıkıntısı yaşadığını belirterek “35 kilometrelik bir hatla, 650 metreye terfi edilerek getirilen bu su Demre’nin verimli topraklarına can verecek” diye konuştu.