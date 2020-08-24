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Demir sera ustası elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi
FERHAT TANKUT
ANTALYA 24.08.2020, 11:32
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Antalya’nın Kumluca ilçesinde demir sera kurulumu işi yapan adam, elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, dün öğle saatlerinde Sahilkent Mahallesi Koruca mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Ferhat Tankut sera kurulum çalışması yaparken elektrik akımına kapıldı. Olayı görenler hemen sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ferhat Tankut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Finike Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tankut’un cenazesi Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tankut’un cenazesi bugün Akçaalan Belenyayla Mezarlığında toprağa verilecek.
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