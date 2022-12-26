Demir Adam’dan üniversiteli gençlere ‘kariyer’ dersi

Dokuz Eylül Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu tarafından düzenlenen “3G1K Geleceğim Girişim Geleceğim Kariyer” kongresi Antalya’da yapıldı.

Side’de düzenlenen kongreye 80 üniversite öğrencisi katıldı. Üniversite öğrencilerini farklı alanlardaki girişimciler ve başarılı iş insanlarıyla bir araya getirmek amacıyla düzenlenen kongrede, öğrencilere vizyon katmak, onların iş ve kişisel yaşamlarına katkı sağlamaları hedeflendi.

Kongreye konuşmacı olarak katılan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Ali Bıdı, spor ve iş hayatında elde ettiği başarıları anlattı. Gençlerin büyük bir dikkatle dinlediği ve bol bol soru sorduğu söyleşi sırasında Başkan Ali Bıdı, gençlere iş hayatlarında asla pes etmemelerini önerdi.

Zorluklar karşısında asla geri adım atmadığını ifade eden Ali Bıdı, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. İş yaşamınızda yeni projeler üretin. Herkes bakabilir ancak siz göreceksiniz. Başkaları uyurken, siz uyanık olacaksınız. Başarmak için sabır ve azim şart. Yeni dostlar edinin. Tanıştığınız her yeni insanın sizin hayatınıza dokunabileceğini asla unutmayın” dedi.Konuşmasının ardından plaket takdim edilen Başkan Ali Bıdı, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.