‘Demir Adam’ Ali Bıdı sezonu madalya ile açtı

Antalyalı ‘Demir Adam’ lakaplı iş insanı-milli sporcu Ali Bıdı, 2023 sezonunu Runtalya Maratonu’nda 70-74 yaş kategorisinde ikincilik elde ederek açtı.

Antalya’da 45 ülkeden yaklaşık 10 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen 18. Antalya Maratonu (RUNTALYA) tamamlandı. Startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun verdiği mücadelede erkekler ve kadınlar farklı kategorilerde yarıştı. 42 kilometre maraton erkeklerde Üzeyir Söylemez, kadınlarda Rus Natalia Gyurten birinci olurken, 21 kilometre yarı maraton erkeklerde Mestan Turhan, kadınlarda Rusya’dan Natalia Chepik birincilik elde etti. 10 kilometre kadınlarda Tuğba Güven, erkeklerde ise Rus Artem Popov birinci oldu. Ayrıca, 10 kilometre takım kategorisinde "Nike Family Runs" birincilik elde etti.

Runtalya’nın tüm organizasyonlarına katılan ve özellikle eğitim bursuna katkı koyan iş insanı Ali Bıdı ise bu yıl 70-74 yaş kategorisinde yarıştı. Yarı maraton olarak adlandırılan 21 kilometrelik mesafede mücadele eden ‘Demir Adam’ lakaplı Ali Bıdı, Alman Arnold Andreas’ın 8 dakika gerisinde 2 saat 8 dakikalık derecesi ile ikinci oldu. Bıdı üçüncü olan rakibine de 8 dakikalık fark attı.

Ali Bıdı’ya sporcular ve izleyiciler ödül töreninin ardından büyük ilgi gösterdi. Bıdı, kendisi ile fotoğraf çektirenlere ‘sağlıklı yaşam’ ile ilgili tecrübelerini paylaştı.

Organizasyon sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.