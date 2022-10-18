‘Demir Adam’ Ali Bıdı, Alanya’da da kupa kaldırdı

Alanya’da bu yıl 31.’si düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası ve Paratriatlon Dünya Kupası’nda yarışan milli sporcu Ali Bıdı, 70-74 yaş kategorisi sprint mesafede Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.

Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 31. kez düzenlenen triatlon yarışları Galip Dere Plajı’nda yapıldı. Yurt içinden ve yurt dışından 600 sporcunun mücadele ettiği organizasyona 27 ülkeden triatlet katıldı. Zorlu hava koşullarında yapılan yarışlarda, Antalyalı iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, 70-74 yaş kategorisinde mücadele etti. Alanya triatlonunda sporcular 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü ve ardından 5 kilometre koştu.

Alanya Sprint Triatlon Türkiye Kupası Yaş Grupları Finali’nde 70-74 yaşta Alman Werner Ammann birinci olurken, Ali Bıdı ikincilik elde etti. ‘Demir Adam’ Ali Bıdı, daha önce Balıkesir ve bu kez de Alanya’da aldığı puanların toplamı ile sprint mesafede tüm rakiplerini geride bırakarak, Türkiye Kupası’nın sahibi oldu. Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Bıdı, kupa ve madalyasını Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya’nın elinden aldı.