Davut Çetin: "12 gündür gerekçeli karar bekliyoruz "

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) seçimlerinin ardından Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kısa karar ile değiştirdiği sonuç sonrasında Davut Çetin, “Gerekçeli kararın açıklanmamasından dolayı ciddi bir rahatsızlık içerisindeyiz. Gerekçeli kararın bir an önce açıklanmasını istiyoruz” dedi.

ATSO seçimlerinde YSK kısa karar ile sonucu değiştirdiği kararın ardından ATSO Başkan Adayı Davut Çetin açıklama yaptı. 14 Ekim’de açıklanan kısa kararın sonrasında gerekçeli kararın açıklanmamasını eleştiren Çetin, gerekçeli kararın nasıl yazılacağını merakla beklediklerini söyledi. 12 gün geçmesine rağmen YSK tarafından gerekçeli kararın açıklanmadığını belirten Davut Çetin, 1 saatte alınan kararın gerekçesinin 12 gündür açıklayamadıklarını vurguladı. Yol arkadaşları tarafından her gün gerekçeli karar hakkında sorular aldığını söyleyen Çetin, kararın açıklanmamasının kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğunu belirtti.

“Şu an beklediğimiz tek şey YSK’nın 1 saatte verdiği kararın gerekçesini öğrenmek”

Gerekçeli kararın bir an önce açıklanmasının süreçlerini takip etmek açısından da önemli olduğunu ifade eden Davut Çetin, “Anayasa Mahkemesi’ne yapacağımız başvuru için gerekçeli kararı bekliyoruz. Bizim sürecimizin yanı sıra şu an bu gerekçeli karar seçim sürecinde olan birçok Oda ve Borsa için de emsal olacak nitelikte. Adana Ticaret Odası seçimlerinde bunun örneğini gördük. Bu önümüzdeki günlerde çok Oda ve Borsayı da YSK’ya taşıyacak. Ancak YSK’nın o noktalarda vereceği kararlarında yakından takipçisi olacağız. Eğer gerekçeli kararı açıklamak için konunun gündemden düşmesi bekleniyorsa biz bu konuyu her zaman gündemde ve sıcak tutacağız. Şu an beklediğimiz tek şey YSK’nın 1 saatte verdiği kararın gerekçesini öğrenmek. Umuyorum en kısa sürede öğreneceğiz” dedi.