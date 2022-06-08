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DATÜB temsilciliği ‘Farklılıkların Farkındayız’ etkinliğine katıldı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Akdeniz Temsilciliği Kadın Kolları birimi, Antalya’da düzenlenen ‘Farklılıkların Farkındayız’ etkinliğine katıldı.

ANTALYA 08.06.2022, 10:28
DATÜB temsilciliği ‘Farklılıkların Farkındayız’ etkinliğine katıldı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Akdeniz Temsilciliği Kadın Kolları birimi, Antalya’da düzenlenen ‘Farklılıkların Farkındayız’ etkinliğine katıldı.

Konyaaltı Belediyesi Fuayesi’nde gerçekleşen ‘Farklılıkların Farkındayız’ sloganlı etkinlikte, aralarında Antalya’da yerleşik yabancı ailelerin çocuklarının da olduğu özel çocukların tuvallere yansıttıkları rengarenk resimler sergilendi. Etkinliğe DATÜB Akdeniz Temsilciliği Kadın Kolları Başkanı Hanife Asker de davet edildi. Özel çocukları bir araya getirerek, tanışıp kaynaşmalarını, akranlarıyla birlikte eğlenmelerini sağlamak, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan etkinliğe katılan Asker, bu ve benzeri etkinliklere davet ettikleri için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne, Konyaaltı Belediyesi’ne, Antalya Kent Konseyi’ne teşekkürlerini iletti.

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