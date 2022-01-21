Dalgalar sonucu yıkılan istinat duvarı yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre Sahil Parkı’nda dalgalar sonucu yıkılan istinat duvarını yeniliyor.

Antalya ve ilçelerinde geçen hafta yaşanan fırtına nedeniyle Demre Sahil Parkı’nın kıyısında bulunan istinat duvarının 250 metrelik bir bölümü dev dalgalar sonucu yıkıldı. Sahilde inceleme yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, istinat duvarının yeniden yapılması için harekete geçti. Sahil Parkı’ndaki aydınlatma direklerini de tehlike arz etmemesi için kaldırdı. Ekipler, Demre Sahil Parkı sonunda bulunan istinat duvarını taş duvarla yeniden örüyor. Vatandaşlarında yoğun kullandığı sahil alanında duvar çalışmasının bir ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Aydınlatma direkleri de çalışmalarla birlikte yeniden yerleştirilecek.