Dağlarda yankılanan ses Tarık Kara, Yörük Çalıştayı’na katılacak

Hayvanlarını otlatırken okuduğu türkülerle sosyal medyada ilgi odağı haline gelen Sivaslı çoban Tarık Kara, Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin “Yörükler ve Müzik” temasıyla 5’incisini gerçekleştireceği Yörük Çalıştayı’na katılacak. Kara, çalıştayın üç telli sazın ‘Koca Ustası’ Hayri Dev adına gerçekleştirilecek oturumunda hikayesini anlatacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 5’incisini düzenleyeceği Yörük Çalıştayı, 4-5 Şubat’ta Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. ‘Yörükler ve Müzik’ temasıyla gerçekleştirilecek çalıştay için Türkiye’nin dört bir yanından 269 Yörük derneği, federasyonu, konfederasyonu ve vakfı Antalya’ya davet edildi.

Çalıştay, 4 Şubat Cumartesi saat 14.00’te başlayacak. Çalıştayın birinci oturumu 2000 yılında hayata veda eden ve Türk halk müziğinin üstadları arasında kabul edilen Özay Gönlüm adına düzenlenecek. Oturumun başkanlığını Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü’nden Doç. Dr. Sevilay Gök yapacak. Oturumda Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü’nden Doç. Dr. Hale Yamaner Okdan, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesi’nden Doç. Dr. Sinan Ayyıldız, Anadolu Üniversitesi Halk Bilim Araştırmaları Merkezi’nden Öğr. Gör. Dr. Erdal Uludağ konuşmacı olarak yer alacak. Oturumda, Yörük kültüründe kadın dansları, Yörük ve Türkmen müziğinde çok seslilik ve boğaz havaları başlıkları ele alınacak.

Çalıştayın ikinci oturumu ise UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde 2008 yılında ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ olarak değerlendirilen üç telli sazın ‘Koca Ustası’ Hayri Dev adına gerçekleştirilecek. Başkanlığını AÜ Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu’nun yapacağı oturumda Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü Doç. Dr. Levent Ergun, eğitimci ve yazar Yusuf Erkan, cura ustası Necati Arslan ve hayvanlarını otlatırken okuduğu türkülerle sosyal medyada ilgi odağı haline gelen Sivaslı çoban Tarık Kara yer alacak.

Oturumların ardından çalıştay, Erik Dalı türküsünün sahibi Kadir Türen, namı diğer Dirmilli Curacı Gadir için Ustaya Saygı Gecesi’yle devam edecek. Anma programı 20.00’de başlayacak. Çalıştayın ikinci günü, 5 Şubat Pazar ise serbest kürsü programı düzenlenecek. Serbest kürsüde dernek temsilcileri, Yörük beyleri ve hatunları konuşacak. Çalıştay, Yörük müziğinden örneklerin seslendirileceği etkinlikle sona erecek.