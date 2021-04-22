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Dağ Koşuları Balkan Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışları Alanya’ da yapılacak

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Antalya’nın Alanya ilçesinin ev sahipliği ile düzenlenecek olan Dağ Koşuları Balkan Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışları 24 Nisan Cumartesi günü Alanya Kalesi’nde koşulacak.

ANTALYA 22.04.2021, 13:03
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Dağ Koşuları Balkan Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışları Alanya’ da yapılacak

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Antalya’nın Alanya ilçesinin ev sahipliği ile düzenlenecek olan Dağ Koşuları Balkan Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışları 24 Nisan Cumartesi günü Alanya Kalesi’nde koşulacak.

Cumartesi günü saat 09.00’da İskele Şelale Meydanı’nda başlayacak olan Dağ Koşuları Balkan Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışları’na katılan 250 sporcu U20 ve büyükler kategorilerinde mücadele edecek. Yarışmalarda U20 kategorisindeki sporcular 5.5 kilometre, büyükler ise 10 kilometrelik parkurda ter dökecek. Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, 15 Mayıs tarihinde Romanya’da yapılacak Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası için seçme niteliği taşıyor.
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