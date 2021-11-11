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CW Enerji Genel Müdürü Yılmaz: “Türkiye’nin her yerinde faaliyet gösteren firmaları güneşle buluşturuyoruz”

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, firmaların çatısına güneş enerji santrali kurmaya devam ediyor. Firma Genel Müdürü Volkan Yılmaz, son teknoloji ürünler kullandıklarını belirterek, ”Anahtar teslim projelerimizle Türkiye’nin hemen her yerinde ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaları güneşle buluşturuyoruz” dedi.

ANTALYA 11.11.2021, 12:03
CW Enerji Genel Müdürü Yılmaz: “Türkiye’nin her yerinde faaliyet gösteren firmaları güneşle buluşturuyoruz”

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, firmaların çatısına güneş enerji santrali kurmaya devam ediyor. Firma Genel Müdürü Volkan Yılmaz, son teknoloji ürünler kullandıklarını belirterek, ”Anahtar teslim projelerimizle Türkiye’nin hemen her yerinde ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaları güneşle buluşturuyoruz” dedi.

CW Enerji, firmaların çatılarını güneşle buluşturmaya devam ediyor. Firma, sera malzemeleri ve klips üretiminde faaliyet gösteren Erinci Plastik’in fabrika çatısına da 800.8 kWp gücünde güneş enerji santrali (GES) kurdu. Müşteri portföylerini gün geçtikçe büyütmeye devam ettiklerini belirten CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, “Projemizde 440 Wp gücünde bin 820 adet güneş paneli kullanıldı. Anahtar teslim projelerimizle Türkiye’nin hemen her yerinde ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaları güneşle buluşturuyoruz ve bu sayede çevrenin korunmasına katkı sağlamış oluyoruz” dedi.

Son teknoloji ile ürettikleri yeni nesil panellerin yüksek kalitesi sayesinde fark oluşturduğunu dile getiren Yılmaz, alanında uzman bir kadro ile hizmet vermeye devam ettiklerini kaydetti.

“Güneş enerjisi ön plana çıkıyor”

Küresel enerji ihtiyacını karşılamak ve küresel ısınmayı sınırlamak için güneşten yararlanmanın anahtar bir rol oynadığına dikkat çeken Yılmaz, “Sektörün öncüsü CW Enerji olarak sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir dünya için kullanılan enerji kaynaklarının doğaya zarar vermemesi yani çevre dostu olması büyük önem taşıyor. Bu aşamada da yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi ön plana çıkıyor. Güneş enerjisi ile sera gazı salınımı büyük ölçüde azaltılıyor. Çatılardaki güneş enerji santralleri ile firmalar hem temiz enerji kaynağından yararlanarak doğayı koruyor hem de tasarruf ediyor” diye konuştu.

“Hızla büyümeye devam edeceğiz”

Hızla gelişen güneş enerjisi pazarına yönelik inovatif ürünler geliştirdiklerini belirten Yılmaz, “Yıllardır firmaların çatılarını güneş enerji santralleri ile donatıyoruz. Edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda güneş enerji santrallerinin tüm ihtiyaçlarını bilerek anahtar teslim hizmet veriyoruz. Müşteri beklentilerine en etkin ve hızlı şekilde yanıt verebilmek için kendimizi sürekli geliştiriyoruz. CW Enerji ailesi olarak hızla büyümeye devam edeceğiz ve ülkemizin güneş enerjisi hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmayı her zaman sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

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