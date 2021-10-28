CW Enerji, bayileri ile bir araya geliyor

CW Enerji, Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren bayilerini bir araya getiriyor. Firma, bayilerini 12-14 Kasım tarihleri arasında Antalya’da ağırlayacak.

Pandemi döneminin gerektirdiği önlemlerin alınacağı ‘CW Enerji Geleneksel Bayi Toplantısı’ iki gün sürecek. Toplantının ilk gününde bayiler, Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikayı ziyaret edecek. Bu sayede bayiler, fabrikada üretim sürecini yakından izleme imkanı bulup, firmanın yenilikçi ürünlerinin yapım aşaması hakkında da detaylı bilgi sahibi olacak. Hammadde girişinden, panellerin sevkine kadar geçen tüm süreç hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirilecek olan bayiler, toplantının ikinci gününde bir Otel’de bir araya gelecek. Burada CW Enerji Akademi bünyesinde bulunan uzman ekip tarafından, bayilere güneş paneli üretimi süreçleri ve sektör hakkında genel bilgilerin yanı sıra AR-GE süreçleri gibi çeşitli konularda eğitimler verilecek ve 2021 yılı değerlendirilmesi ile 2022 yılı hedefleri de ele alınacak.

“Hep birlikte büyümeye devam ediyoruz”

‘CW Enerji Geleneksel Bayi Toplantısı’ hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO’su Tarık Sarvan, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş paneli üretim firması olduklarını ve bunda bayilerinin büyük payı olduğunu söyledi. Bayi toplantısını geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Sarvan, “İki gün boyunca bayilerimiz ile keyifli vakit geçireceğiz. Hep birlikte yurt içi ve yurt dışında birçok projeye imza attık. Biz büyük bir aileyiz ve hep birlikte büyümeye devam ediyoruz” dedi. Yerli ve milli imkanlar ile yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini dile getiren Sarvan, bayileri ile birlikte çok daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.