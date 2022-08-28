Cumhuriyet Sergisi için son başvuru 30 Eylül

Kepez Belediyesi’nin ulusal çapta düzenlediği “99. Yıla Özel 99 Eser Cumhuriyet Sergisi” Yarışması’nın başvuruları 30 Eylül Cuma günü sona eriyor.

Kepez Belediyesi tarafından, Türkiye’de resim sanatındaki başarılı çalışmaların, kayıt altına alınması, gelecek nesillere aktarılması ile sanatsal üretimi sağlayan, destekleyen Cumhuriyete ve onun kurucularına bir saygı duruşu amacıyla düzenlenen sergi bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek.

Sonuçlar 15 Ekim’de ilan edilecek

Cumhuriyetin kuruluşunun 99. Yılına özel olarak yapılan yarışmanın teması serbest olarak belirlenirken uluslararası sanatçıların katılımına açık olacak. “Geleneksel 99. Yıla Özel 99 Eser Cumhuriyet Sergisi”nde; Birincilik Ödülü 13 bin TL, İkincilik Ödülü 8 bin TL, Üçüncülük Ödülü 5 bin TL ve Mansiyon Ödülü (8 adet) 3 bin TL. olarak belirlendi.

Katılımcılar yarışmaya tek bir eserle katılabilecek ve gönderilen eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve sergilenmemiş olma şartı aranacak. Jüri değerlendirmesi 5 Ekim ve 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak ve sonuçlar 15 Ekim 2022 mesai bitimine kadar ilan edilecek. Değerlendirme yapıldıktan sonra katılımcılara e-mail üzerinden bilgi verilip, sosyal medya hesaplarından ilan edilecek. Cumhuriyetin ilanının 99. Yılı etkinlikleri çerçevesinde dereceye giren ilk üç eser düzenlenecek olan ‘’Geleneksel 99. Yıla Özel 99 Eser Cumhuriyet Sergisi”nde sergilenecek.