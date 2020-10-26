Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için rezervasyon çağrısı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 25 bin metrekarelik alanda arabalı konser ve film gösterimiyle kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın büyük coşkusuna ortak olmak isteyen Antalyalıların, Turunç Masa’nın çağrı merkezi üzerinden araçları için yer ayırtması gerektiğini söyledi.

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanının 97’nci yıldönümü kutlamaları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kutlamalar, bu yıl Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu yanında bulunan 25 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek. Saat 18.00’de başlayacak kutlamalarda Tolga Çandar sahne alacak ve ardından Rutkay Aziz’in Atatürk’ü canlandırdığı Dolunay Soysert, Kenan Işık, Savaş Dinçel gibi isimlerin rol aldığı Cumhuriyet filmi gösterilecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı gerekli tüm önlemleri alarak pandemi koşullarında da kutlayacaklarını söyledi. Başkan Uysal, kutlamalarla ilgili şöyle konuştu:

“Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı, maalesef, pandemi koşullarında kutlayacağız. Ama muhakkak kutlayacağız. Bizim için çok önemli. 29 Ekim Perşembe, saat 18.00’de Çağlayan Mahallemizde, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nun hemen yanında yer alan boş alanda önce arabalarımızdan Tolga Çandar konserini dinleyeceğiz daha sonra hep birlikte Cumhuriyet filmini izleyeceğiz”

Kutlamalarda yerinizi alın

Alanın yaklaşık 800 araç kapasitesine sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, bu nedenle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak isteyenlerin Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden araçları için yer ayırtılması gerektiğini söyledi.

Cadde kırmızı-beyaz

Muratpaşa Belediyesi, kutlamaların gerçekleştirileceği alanda hazırlıklarına devam ederken, kentin ana ulaşım akslarından Tekelioğlu Caddesi’ni de Türk ve Atatürk bayraklarıyla donattı. Caddeye bakan apartmanlar boyunca uzanan bayraklarla Tekelioğlu bambaşka bir görünüme büründü. Muratpaşa Belediyesi’nin ana hizmet binası da kırmızı beyazlı bayraklar ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Ayrıca, Muratpaşa Belediyesi, bu yılki kutlamalarının merkezi olacak Çağlayan’da mahalle sakinlerine, esnafa Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri dağıtacak.