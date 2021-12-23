Cumhuriyet Başsavcısı İnal: "Suç mağdurlarının tamamına yönelik bilgilendirme sistemi kuruldu"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde hizmet veren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Suç Mağdurlarına Sunulan Hizmetlerde Karşılaşılan Sorunlar, Çözüm Yolları ve Yeni Hizmet Modeli Arayışları’ konulu çalıştayın açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Adliyesinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün faaliyete geçmesi ile birlikte; Suç mağdurlarının tamamına yönelik adalete erişim kapsamında etkin bir bilgilendirme ve yönlendirme sistemi kurulduğunu belirterek, "Halen çocuk ve aile mahkemelerinde bulunan uzmanlar aracılığıyla sağlanan psiko-sosyal destek çalışmaları bütün ağır ceza merkezlerinde tüm adli süreci kapsayacak şekilde verilmeye başlandı" dedi.

Adalet Sarayı konferans salonunda düzenlenen çalıştaya, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Kadına karşı ve aile içi uçlar soruşturma bürosu Cumhuriyet savcıları, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü, Antalya İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürlüğü, Antalya Barosu, 15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği temsilcileri, Akdeniz Üniversitesinde görevli akademisyenler ile Antalya Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

“7 pilot ilde ADM kuruldu”

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, yaptığı konuşmasında, “Bakanlığımız Yargı Reformu Stratejisinde mağdur odaklı yaklaşımların benimsenmesi, bu yönde taşra teşkilatlarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması hedefleri doğrultusunda, ‘Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi’ kapsamında suç mağdurlarına yönelik daha etkin bir bilgilendirme, yönlendirme ve psiko-sosyal destek hizmeti sunmak, adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruba yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir mağdur destek sistemi kurulması hedeflenmiş ve bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde 01/04/2019 tarihi itibariyle Adalet Bakanlığımız tarafından belirlenen öncelikle yedi 7 pilot ilde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri (ADM) kurulmuştur” dedi.

“Ülke genelinde faaliyete geçirilmesi karar verildi”

Süreç içerisinde pilot uygulamalarda elde edilen verilerin uzman sayısı, iş yükü ve fiziki koşulları değerlendirilerek 2020 yılı Şubat ayı itibari ile Adalet Bakanlığı tarafından Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin yaygınlaştırılarak ülke genelinde faaliyete geçirilmesine karar verildiğine değinen İnal, “Antalya Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz de Adalet Bakanlığımız tarafından alınan bu karar doğrultusunda pilot uygulamaların ardından kurularak faaliyete geçen ilk merkezlerden birisidir. Adliyemizde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüzün faaliyete geçmesi ile birlikte; Suç mağdurlarının tamamına yönelik adalete erişim kapsamında etkin bir bilgilendirme ve yönlendirme sistemi kurulmuş, Halen çocuk ve aile mahkemelerinde bulunan uzmanlar aracılığıyla sağlanan psiko-sosyal destek çalışmaları bütün ağır ceza merkezlerinde tüm adli süreci kapsayacak şekilde verilmeye başlandı. Çocuk ve boşanma sürecine has kurgulanan mevcut sistem tüm kırılgan grup mensuplarını kapsayacak şekilde genişletilmiş, Adli süreçte; cinsel suç, aile içi şiddet, terör, göçmen kaçakçılığı veya insan ticareti suçu mağdurları ile çocuk, kadın, yaşlı ve engelli mağdurların mağduriyetin giderilmesine ilişkin ilişkin destekleyici çalışmalara başlanmış, Hizmet sunumuna ilişkin standartlar geliştirilerek, vaka yönetiminin uygulandığı, adli görüşme odalarının kullanıldığı etkin bir sistem kurularak Cumhuriyet Başsavcılığı çocuk ve aile içi şiddet büroları ile tüm ceza mahkemelerinde uzman desteği sağlanmaya başlanmıştır" diye konuştu.

“Çalıştayın yapılmasına karar verildi”

Sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşları ile ortak olarak çalıştayın yapılmasına karar verildiğini dile getiren İnal, “Son olarak; 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM), Adli Kolluk birimleri, Belediyeler, Barolar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışılarak, koruma zincirinin adli süreçteki halkasının daha da güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla 07.10.2021 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz koordinasyon kurulu toplantısında alınan 1 no’lu karar doğrultusunda 22 - 23 Aralık 2021 tarihleri arasında ‘Suç Mağdurlarına Sunulan Hizmetlerde Karşılaşılan Sorunlar, Çözüm Yolları Ve Yeni Hizmet Modeli Arayışları’ çalıştayının yapılmasına karar verilmiştir. Bulunduğumuz aşamada; koordinasyon kurulu toplantısında almış olduğumuz karar gereği düzenlenmekte olan bu çalıştayı ve siz alanda çalışan tüm profesyonellerin suç mağdurlarına sunulan hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik olarak yapacak olduğunuz tespit ve önerilerinizi yol gösterici bir rehber niteliğinde önemli ve değerli buluyoruz” şeklinde konuştu.

“İşleyiş hakkında bilgi”

Başsavcı Halil İnal’ın açılış konuşmanın ardından Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürü Halil Dönmez, slaytlar eşliğinde müdürlüğün tanıtımı ve görevleri, adli süreçte suç mağdurlarına ve adli desteğe ihtiyaç duyan kişilere sağlanacak hizmetler ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumluluklarla birlikte Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri bünyesinde faaliyet gösteren Adli Görüşme Odalarının yapısı ve işleyişi hakkında kısa bilgilendirmeler yaptı.

“Çözüm önerileri sunuldu”

Açılış konuşması ve Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün tanıtımı sonrasında akademisyenler ve kurum temsilcilerinin sunumları ile çalıştayın ilk günü etkinlikleri tamamlandı. Çalıştayın ikinci gününde ise suç mağdurlarına sunulan hizmetlerde karşılaşılan sorunlar, çözüm yolları ve yeni hizmet modelleri hakkında yapılan grup çalışmaları sonucunda tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri sunularak çalıştay programının kapanışı gerçekleştirildi.