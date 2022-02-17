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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Türkmenoğlu, ALKÜ’de öğrencilerle buluştu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetleri kapsayan bahar dönemi etkinlikleri başladı. Etkinliklerin ilk konuğu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu oldu. Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ile ALKÜ Genç Girişimciler Topluluğunun katkılarıyla, ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonunda “Gençlik Perspektifi 100. Yılında Alanya’da” adlı bir konferans gerçekleştirildi. Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, Genel Sekreter Dr. Sinan Kartal, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Okudan, Türkiye Okul Sporları Federasyonu Doç. Dr. Ömür Fatih Karakullukçu akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

ANTALYA 17.02.2022, 17:44
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Türkmenoğlu, ALKÜ’de öğrencilerle buluştu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetleri kapsayan bahar dönemi etkinlikleri başladı. Etkinliklerin ilk konuğu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu oldu. Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ile ALKÜ Genç Girişimciler Topluluğunun katkılarıyla, ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonunda “Gençlik Perspektifi 100. Yılında Alanya’da” adlı bir konferans gerçekleştirildi. Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, Genel Sekreter Dr. Sinan Kartal, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Okudan, Türkiye Okul Sporları Federasyonu Doç. Dr. Ömür Fatih Karakullukçu akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

“Vizyona sahip gençlik geleceğimizi inşa edecek”

Programın açılışında konuşan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Gençlik önemli. Gençlik gelecek demek. Gelecek vizyonumuz 2023, 2053, 2071 şeklinde devam edecek. Bu vizyona sahip gençlik hepimizin geleceğini bugünden inşa edecek. Bu manada bugünkü konferansı son derece önemsiyorum. Başta, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu olmak üzere bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ama en büyük teşekkürü kıymetli zamanını ayırarak ALKÜ’ye gelen Ayşe Türkmenoğlu hanımefendiye teşekkür ederim. Çünkü gerek milletvekilliği gerekse hukukçu kimliği ile bu zamana kadar yaşadığı tecrübeleri gençlerle paylaşacak olması programımızın formatına fazlasıyla uyuyor” şeklinde konuştu.

“Okudan gençliğe seslendi”

Programda söz alan Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Okudan, “GENCKONFED olarak 9 yıldır gerek üniversite kampüslerinde gerek sanayi atölyelerinde gerek sokak köşelerinde gerek spor aktivitelerinde yani gençlerin olduğu her yerde sizlerle beraber yüzlerce spesifik konu başlığı ile etkinlik yaptık. Bir gençlik arzu ediyoruz; kalbinde Milli ve manevi değerlerimiz, aklında ilim ve hikmet olan bir gençlik. Bu öyle bir gençlik ki sadece kendi ülkesi için değil bütün dünyanın daha yaşanabilir olması için çalışan bir gençlik. Bu öyle bir gençlik ki geçmiş ile geleceği kucaklayan ve kültürümüzü kıyamete kadar taşıyacak bir gençlik. Bu öyle bir gençlik ki inancı ve ideali uğrunda fedakârlık yapabilen bir gençlik. Bu öyle bir gençlik ki modern dünyanın ilim ve teknolojisini önemsemiş bununla birlikte milli değerlerine de bağlı bir gençlik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz” diye konuştu.

“Konya ile Alanya bir bütündür”

Katılımcıları selamlayarak sahnede yerini alan ve öğrencilerin sorularını yanıtlayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, “Alanya’nın güzel havasında salonda bulunmak oldukça zor. Bu nedenle programa ilgi gösteren tüm gençlerimize ve konuklarımıza canı gönülden teşekkür ederim. Biraz önce bana daha önce “Alanya’ya geldiniz mi?” diye bir soru yöneltildi. Ben Konyalıyım. Konya ile Alanya bir bütündür. Bu şehirler, Selçuklunun iki baş şehridir. Dolayısıyla Alanya’yı zaten farklı görmüyoruz” dedi. Üniversitenin gelişimine de övgülerden bulunan Türkmenoğlu, “ALKÜ’nün bu kadar gelişmiş olması, bu kadar kısa zamanda aldığı yolda beni ziyadesiyle memnun etti. Tabi ki önünüzde kat edeceğiniz çok yollar var. Yetiştirdiğiniz öğrencilerle beraber ALKÜ’yü el birliği ile hak ettiği yere taşıyacağınıza olan inancım tamdır.” şeklinde konuştu. Son olarak Türkmenoğlu, üniversitelerde katıldığı programların kendisini duygulandırdığını ve öğrencilik yıllarına döndüğünü ifade etti.

Soru-cevap bölümünün tamamlanmasının ardından program son buldu. Daha sonra ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu’na plaket ve çiçek takdim etti.

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