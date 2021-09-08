banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!
Kira fiyatlarındaki fahiş fiyatların 3 nedeni
Kira fiyatlarındaki fahiş fiyatların 3 nedeni

Crivelli ilk antrenmanına çıktı

Antalyaspor, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Crivelli ilk antrenmanına çıktı.

ANTALYA 08.09.2021, 10:40
Crivelli ilk antrenmanına çıktı

Antalyaspor, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Crivelli ilk antrenmanına çıktı.


Süper Lig’in 4. hafta kapanış maçında deplasmanda pazartesi günü Gaziantep FK ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Milli arada Çaykur Rizespor ile yaptığı hazırlık malını 2-1 kazanan ve iki gün izin yapan kırmızı-beyazlılar, yeniden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde topbaşı yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal, yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ile devam etti. Antrenman yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç ve atak organizasyonlarıyla sona erdi. Antrenmanda Medipol Başakşehir’den kiralanan Fransız golcü Enzo Crivelli’de yer aldı. Crivelli ilk çalışmasının istekli ve arzulu olması dikkatlerden kaçmadı.



"Transfer büyük ölçüde bitti"


Öte yandan FT Antalyaspor, transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Bugüne kadar 12 futbolcuyu kadrosuna katan Akdeniz ekibi, Akhisarspor’dan bir genç futbolcuyu daha kadrosuna katarak transfer dönemini bitirmeyi planladığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0