Covıd-19 Pandemi Sürecinde Yoğun Bakım Hemşireliği Semineri

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği iş birliğinde “COVID-19 Pandemi Sürecinde Yoğun Bakım Hemşireliği” semineri gerçekleştirildi.

Yoğun bakım hemşireleri, hemşire akademisyenler, hekimler, eczacılar, paramedikler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla ve ilgisiyle gerçekleşen seminerin açılış konuşmalarını Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özer, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Türkinaz Aştı ve Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Uzm. Hem. Ebru Kıraner yaptı.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özer, açılış konuşmasında, COVID-19 pandemisi ile mücadele sürecinde hemşirelerin en ön saflarda yer alan ve hastalarla en yakın temas içerisinde bulunan sağlık meslek grubu olduğunu vurguladı. Bu süreçte hemşirelerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Dekan Prof. Dr. Özer, yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin bilim kurulunda ve il pandemi kurulunda temsil edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Seminerde Yoğun Bakım Hemşiresi Semine Aydemir, “COVID-19 Pandemi Sürecinde Yoğun Bakım Hemşireliği" sunumunu gerçekleştirerek pandemi sürecinde yoğun bakım hemşirelerinin aşırı yıpratıcı şartlarda çalıştıklarını ancak tüm çabalarına rağmen mesleki karşılıklarını alamadıklarını ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Dr. Öğr. Üyesi Banu Terzi, “Yoğun Bakım Ünitesinde COVID-19 Hastasının Bakım Yönetimi" başlıklı sunumunda; COVID-19 tanılı yoğun bakım hastalarında semptom yönetiminin önemli olduğunu; bu hastaların bakımında kanıta dayalı rehberlerin kullanılarak hastalarda iyileşme sonuçlarına ulaşılabileceğini ve yoğun bakım ünitesinde takım temelli çalışma modelleri geliştirilebileceğini söyledi.

Son oturumda Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Emine Kol ve Doç. Dr. İlkay Boz, “COVID-19 Pandemi Sürecinde Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bakım Gücü” başlıklı sunumu gerçekleştirdi. Doç. Dr. Emine Kol yaptığı sunumda, hemşirelerin bakım mühendisi olduklarını ve güçlerini gerçekleştirdikleri bakım girişimlerinde bulabileceklerini belirtti. Doç. Dr. İlkay Boz ise bakım gücünü oluşturmak için hemşirelikte başarı öykülerinin paylaşılmasının kelebek etkisi yaratarak etkili olabileceğinin önemini vurguladı.